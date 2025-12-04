Prestes a subir ao altar, jovem de 23 anos morre. E as suas últimas palavras arrepiam

Poucos dias antes do casamento, uma tragédia abalou familiares e amigos: uma jovem de 23 anos perdeu a vida num acidente inesperado.

Um casal norte-americano viu os seus planos de casamento destruídos por um trágico acidente. Katelyn Callahan, de 23 anos, morreu, enquanto o noivo, Tristen Cherry, ficou em coma após o carro em que seguiam ter sido atingido por um condutor alegadamente alcoolizado, em Oklahoma, nos EUA.

De acordo com o site People, o acidente ocorreu em maio, enquanto regressavam de um festival. O noivo, que seguia no banco de trás, ainda conseguiu dizer “amo-te” antes da colisão. Katelyn morreu no local, e três outras pessoas ficaram gravemente feridas.

Tristen esteve em coma durante três semanas, sofreu dezenas de fraturas e, ao recuperar a consciência, recebeu a notícia da morte da noiva. O casal tinha casamento marcado para 31 de maio. Amigos e familiares reuniram-se no hospital para assinalar a data, e foram criadas páginas de apoio às famílias.