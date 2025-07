Noivos enfrentam tragédia momentos após o casamento. Ela faleceu e ele ficou em estado grave

Um casal de noivos foi surpreendido por uma tragédia devastadora instantes depois de trocarem votos no altar. A noiva perdeu a vida no local, enquanto o noivo foi transportado em estado grave para o hospital.

Em 2023, uma família nos Estados Unidos sofreu uma tragédia num dia que devia ser de celebração. Depois da cerimónia, Samantha Miller e Aric Hutchinson saíram do copo-de-água num carrinho de golfe. O pior aconteceu a cerca de 100 metros do local da festa.

Um carro, conduzido por uma mulher embriagada e em excesso de velocidade, abalroou o casal, que seguia acompanhado por mais dois familiares no veículo. Samantha, que acabara de se casar, faleceu no local do acidente, momentos depois de tirar a fotografia acima. Tinha 34 anos.

O marido, Aric, sofreu ferimentos graves e ficou internado após ter sido submetido a duas cirurgias complexas. De acordo com a revista People, apresentava várias fraturas ósseas e uma lesão cerebral.

Os familiares que seguiam no carrinho também ficaram feridos, um deles gravemente, depois do veículo ter sido projetado a mais de 100 metros e capotar várias vezes.

«Uma irmã, uma filha, uma mulher, morreu no seu vestido de noiva porque alguém tomou uma decisão horrível», afirmou, em lágrimas, Mani Jenkins, irmã da vítima, à NBC News.

«Recebi a aliança de casamento do Aric num saco de plástico no hospital, cinco horas depois de a Sam a ter colocado no dedo e de terem trocado os votos», disse mãe do noivo.