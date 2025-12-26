Quais são os nomes mais usados em Portugal? Conheça o top 10 de 2025

Veja na galeria acima a lista completa dos nomes mais populares deste ano

Com a chegada do fim do ano, repete-se a habitual curiosidade em torno dos costumes dos portugueses e os nomes escolhidos para os recém-nascidos não fogem à regra. Em 2025, as preferências continuam a oscilar entre nomes clássicos, que nunca saem de moda, e outras escolhas que têm vindo a afirmar-se junto das famílias portuguesas.

Pelo sétimo ano consecutivo, Francisco e Maria voltam a liderar a lista dos nomes mais atribuídos a bebés em Portugal. De acordo com dados divulgados pela Renascença, com base em informações do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), entre janeiro e novembro de 2025 foram registados cerca de 87 mil nascimentos em todo o país.

O ranking confirma a tendência de continuidade nas escolhas, com uma clara valorização de nomes tradicionais, tanto no feminino como no masculino, e poucas alterações face aos anos anteriores.

