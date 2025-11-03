Jovem de Almada desaparecida há mais de 20 dias. Mãe de Noori faz nova partilha preocupante

A mãe de Carolina Torres, conhecida como Noori, partilhou uma mensagem emocionada sobre o desaparecimento da filha. A jovem, de 18 anos, foi vista pela última vez em Almada, a 9 de outubro.

Carolina Torres, de 18 anos, desapareceu a 9 de outubro, na Praça São João Batista, em Almada. Desde então, a mãe da jovem tem vivido dias de angústia, à espera de notícias sobre o paradeiro da filha. Este sábado, recorreu novamente às redes sociais para expressar o que sente e deixar uma mensagem clara a todos os que têm acompanhado o caso.

“Esta publicação infelizmente não traz novidades sobre a Carolina”, começa por lamentar. Na mesma mensagem, a mãe de Noori critica a curiosidade excessiva e o julgamento que têm surgido em torno da vida pessoal da filha: “Sei que muitos procuram apenas saber pormenores da vida privada como se de uma novela mexicana se tratasse. (...) Esperava que, numa sociedade ‘evoluída’, saber a orientação sexual ou a identificação de género, se tem um estilo alternativo, se tem piercings ou se vive na rua por opção ou foi expulsa (...) fosse irrelevante para quem quer realmente ajudar.”

A mãe de Noori reforça que o objetivo do apelo público foi sempre pedir ajuda para encontrar Carolina, e agradece a todos os que têm demonstrado empatia e solidariedade: “Quero agradecer de coração a quem tem a capacidade de ser empático e tem tentado realmente ajudar. Seja a dar informações que podem ser relevantes, seja a partilhar a informação, seja a dar uma palavra de esperança.”

Num tom profundamente emocionado, termina com palavras dirigidas diretamente à filha: “Não há um só segundo que não pense em ti, filha… o que te terá acontecido? Onde estarás… sinto uma impotência e uma dor tão grande que não consigo explicar… só queria que aparecesses… e que estivesses bem… não desistimos de ti e vou continuar a procurar até ter respostas.”

As autoridades continuam a investigação do desaparecimento de Carolina Torres. Até ao momento, não há novas pistas conhecidas sobre o caso.