Depois das cerimónias fúnebres, mãe de Noori procura os motivos que levaram à morte da filha: «Uma verdade que não tenho»

Em luto profundo, a mãe de Carolina continua à procura de respostas para o que aconteceu.

No passado domingo, dia 7, realizaram-se as cerimónias fúnebres de Carolina Torres, conhecida como Noori, que esteve desaparecida durante dois meses até o seu corpo ter sido encontrado numa praia na Figueira da Foz. A morte da jovem continua envolta em dúvidas, e a família permanece em sofrimento profundo.

Esta terça-feira, Cristiana Gaspar, mãe de Noori, partilhou no Facebook uma fotografia de uma tatuagem recente — uma estrela azul gravada no pulso — acompanhada de um desabafo marcado pela dor e pela necessidade de respostas.

«Eu sei que a minha filha morreu. Eu estive lá. Eu vi. Eu senti cada segundo que me partiu para sempre. Mas há uma verdade que ainda não tenho: o que realmente aconteceu com ela», começou por escrever. A mãe afirmou que vive «presa entre dois mundos — o da despedida e o da procura», sublinhando que, apesar de ter visto o corpo da filha, continua sem conseguir compreender o que a levou à morte.

Cristiana descreveu ainda que, por vezes, volta a si própria como durante os dias em que Noori estava desaparecida, imaginando «onde estará, o que viveu, o que sofreu, o que a levou até ao fim». E acrescentou: «Quando se perde um filho sem respostas… não há lógica, não há tempo, não há paz. Eu sei que ela partiu. Mas não sei porquê. E nenhuma mãe aceita a morte de um filho sem compreender a verdade.»

Determinada, garantiu que não irá abandonar a busca por respostas: «Mesmo com o mundo a dizer que é para aceitar, para deixar ir, para seguir… eu não vou desistir. Não enquanto não souber o que aconteceu à minha filha. Não enquanto não houver verdade, luz, justiça.»

A publicação termina com palavras de uma dor que permanece aberta: «Há dores que não se fecham. Há perguntas que não se calam. E há amores — como o meu por ela — que continuam a procurar, mesmo quando já não há caminho. Eu perdi-a. Mas não perdi a minha voz. E enquanto eu viver, vou procurar a verdade da Carolina.»