Depois das cerimónias fúnebres, mãe de Noori procura os motivos que levaram à morte da filha: «Uma verdade que não tenho»

  • Dois às 10
  • Há 2h e 46min

Em luto profundo, a mãe de Carolina continua à procura de respostas para o que aconteceu.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

No passado domingo, dia 7, realizaram-se as cerimónias fúnebres de Carolina Torres, conhecida como Noori, que esteve desaparecida durante dois meses até o seu corpo ter sido encontrado numa praia na Figueira da Foz. A morte da jovem continua envolta em dúvidas, e a família permanece em sofrimento profundo.

Esta terça-feira, Cristiana Gaspar, mãe de Noori, partilhou no Facebook uma fotografia de uma tatuagem recente — uma estrela azul gravada no pulso — acompanhada de um desabafo marcado pela dor e pela necessidade de respostas.

«Eu sei que a minha filha morreu. Eu estive lá. Eu vi. Eu senti cada segundo que me partiu para sempre. Mas há uma verdade que ainda não tenho: o que realmente aconteceu com ela», começou por escrever. A mãe afirmou que vive «presa entre dois mundos — o da despedida e o da procura», sublinhando que, apesar de ter visto o corpo da filha, continua sem conseguir compreender o que a levou à morte.

Cristiana descreveu ainda que, por vezes, volta a si própria como durante os dias em que Noori estava desaparecida, imaginando «onde estará, o que viveu, o que sofreu, o que a levou até ao fim». E acrescentou: «Quando se perde um filho sem respostas… não há lógica, não há tempo, não há paz. Eu sei que ela partiu. Mas não sei porquê. E nenhuma mãe aceita a morte de um filho sem compreender a verdade.»

Determinada, garantiu que não irá abandonar a busca por respostas: «Mesmo com o mundo a dizer que é para aceitar, para deixar ir, para seguir… eu não vou desistir. Não enquanto não souber o que aconteceu à minha filha. Não enquanto não houver verdade, luz, justiça.»

A publicação termina com palavras de uma dor que permanece aberta: «Há dores que não se fecham. Há perguntas que não se calam. E há amores — como o meu por ela — que continuam a procurar, mesmo quando já não há caminho. Eu perdi-a. Mas não perdi a minha voz. E enquanto eu viver, vou procurar a verdade da Carolina.»

Temas: Noori Carolina Torres Dois às 10

RELACIONADOS

«Descansa em paz»: Famoso que Noori seguia nas redes sociais reage à morte da jovem

Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora

«Esta é a verdade nua». Mãe de Noori 'abre o coração' e fala sobre a morte da filha

Fora do Estúdio

Silêncio sobre o estado de saúde de Nuno Markl é quebrado por famoso amigo: «Saí com a convicção de que…»

Há 2h e 4min

Liliana Filipa toma atitude 'radical' em relação a Daniel Gregório

Hoje às 11:07

Após o Especial onde foi revelado o segredo de Pedro Jorge, Cristina Ferreira ainda deixou uma mensagem

Hoje às 09:29

Último texto de Clara Pinto Correia é divulgado após a sua morte

Ontem às 15:21

Depois de mudar a cor do cabelo, Dylan toma outra decisão que vai deixar Inês em 'choque'

Ontem às 08:55

«Sou cada vez mais fã»: o hábito que mudou a alimentação de Cristina Ferreira

9 dez, 15:49

Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»

9 dez, 15:32
MAIS

Mais Vistos

Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»

Ontem às 12:18

Cristina Ferreira lamenta a morte de figura assídua na TVI: «É assim que eu a recordo»

Ontem às 10:46

Cristina Ferreira revela bastidores do «Há Festa no Hospital»: «Achavam que não seria possível»

Ontem às 09:55

Bruno recorda o dia em que o irmão foi assassinado: «A caminho, estava a ver o corpo do meu irmão na televisão»

Ontem às 11:50

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Aprendemos um truque para desenformar bolos e agora só fazemos assim

Ontem às 16:00

Quer deixar o frango no forno suculento? É assim que um dos melhores Chefs do mundo faz

Ontem às 15:49

Há um segredo no Polvo à Lagareiro. Experimentámos e nunca mais o fizemos de outra forma

9 dez, 16:00

O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

5 dez, 14:30

Fotos

Nunca posicione o router do wi-fi perto deste objeto. Pode prejudicar a ligação

Há 10 min

Lave o cabelo como as japonesas. Tendência já conquistou a internet

Há 40 min

Entre os melhores parques aquáticos interiores europeus, há um que está em Portugal. E é de cortar a respiração

Há 1h e 10min

Pare já de utilizar tábuas de madeira ou plástico. Só este material é seguro

Há 1h e 40min