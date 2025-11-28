«Descansa em paz»: Famoso que Noori seguia nas redes sociais reage à morte da jovem

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:13

A morte de Noori foi confirmada pela família, depois do desaparecimento que juntou vários apelos nas redes sociais.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

A morte de Carolina Torres, conhecida nas redes sociais como Noori, continua a gerar forte comoção nacional. Entre as muitas reações públicas, destacou-se a de Kiko Is Hot, influencer seguido por milhares de jovens e que Noori acompanhava nas redes sociais.

Após a confirmação da identidade do corpo encontrado na praia da Leirosa, Kiko partilhou uma mensagem emotiva, lamentando a perda — deixando ainda uma mensagem de descrença com a atualidade. Na publicação, disse: «Quantas pessoas mais vamos perder só porque não foram aceites ou amadas? E quantas mais pessoas vão deixar-se corromper pelo ódio?»

Com estas palavras, o influencer procurou sensibilizar o público para a importância da empatia, dirigindo ainda condolências a todos os que conheciam a jovem.

Numa nota final, deixou um tributo direto: «Descansa em paz, querido Noori.»

A morte de Carolina foi confirmada pela mãe num comunicado emotivo:

Temas: Noori Carolina Torres Dois às 10

RELACIONADOS

Corpo de Noori encontrado sem vida. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora

Fora do Estúdio

Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

Hoje às 16:34

Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora

Hoje às 14:14

Rita Salema chora morte de Almeno Gonçalves, pai da filha, e deixa mensagem à atual companheira do ator

Hoje às 08:51

Bruno mostra-se em casa depois de desistir do Secret Story: «Nem sempre tudo é como queremos»

Ontem às 15:52

Morreu o ator Almeno Gonçalves. Revelada a causa da morte

Ontem às 12:45

Bárbara Norton de Matos 'expõe' admirador secreto que não para de a surpreender. Estes são os presentes que já recebeu

Ontem às 09:47

Cristina Ferreira reage à partilha mais emocionante de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota

Ontem às 08:56
MAIS

Mais Vistos

Após desistir do «Secret Story 9», Bruno mostra tristeza com algo que descobriu cá fora: «Não deixo de ficar triste por isso»

26 nov, 12:26

Cláudio Ramos revela onda de mensagens após ser anunciada a ida de convidada à TVI

Hoje às 11:39

Cláudio Ramos confronta, em direto, Cristiana Jesus sobre a separação de Cláudio Alegre

Hoje às 10:04

«Tentei comprar o amor de um homem com droga e dinheiro»: Filipa começou a consumir droga para poder estar com o pai da filha

Ontem às 11:51

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

Hoje às 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

Hoje às 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

Hoje às 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Fotos

Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

Hoje às 16:34

Se tem mais de 40 anos e dificuldade em livrar-se da gordura abdominal, corte estes 7 alimentos

Hoje às 16:00

Ladrão fica preso e inconsciente por baixo de caixão. Vandalismo em cemitério traz à memória episódio insólito

Hoje às 15:52

Este desumidificador "muito eficaz contra o bolor" também seca roupa. E está a menos de 100€

Hoje às 15:51