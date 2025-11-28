«Descansa em paz»: Famoso que Noori seguia nas redes sociais reage à morte da jovem

A morte de Noori foi confirmada pela família, depois do desaparecimento que juntou vários apelos nas redes sociais.

A morte de Carolina Torres, conhecida nas redes sociais como Noori, continua a gerar forte comoção nacional. Entre as muitas reações públicas, destacou-se a de Kiko Is Hot, influencer seguido por milhares de jovens e que Noori acompanhava nas redes sociais.

Após a confirmação da identidade do corpo encontrado na praia da Leirosa, Kiko partilhou uma mensagem emotiva, lamentando a perda — deixando ainda uma mensagem de descrença com a atualidade. Na publicação, disse: «Quantas pessoas mais vamos perder só porque não foram aceites ou amadas? E quantas mais pessoas vão deixar-se corromper pelo ódio?»

Com estas palavras, o influencer procurou sensibilizar o público para a importância da empatia, dirigindo ainda condolências a todos os que conheciam a jovem.

Numa nota final, deixou um tributo direto: «Descansa em paz, querido Noori.»

A morte de Carolina foi confirmada pela mãe num comunicado emotivo: