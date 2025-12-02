«Esta é a verdade nua». Mãe de Noori 'abre o coração' e fala sobre a morte da filha

A morte confirmada de Noori emocionou quem acompanhou o caso. A mãe da jovem tem recorrido às redes sociais para deixar desabafos.

A mãe de Noori voltou a recorrer às redes sociais para partilhar uma das mensagens mais duras e pessoais desde que foi confirmada a morte da filha, encontrada sem vida na praia da Leirosa, após dias de buscas que mobilizaram o país. No meio do luto, da dor e do peso insuportável da perda, deixou um desabafo que está a comover milhares de pessoas.

Num texto cru, direto e profundamente emocional, a mãe falou pela primeira vez da culpa que sente, assumindo publicamente uma dor que descreve como impossível de suportar: “Falhei. Falhei com a minha filha. Não vi o que devia ter visto. Não fiz o que devia ter feito.”

A mãe admite que confiou em quem acreditava que protegeria Noori, mas que essa confiança acabou por não impedir o desfecho trágico: “Acreditei em quem tinha obrigação de a proteger — e perdi-a.”

Visivelmente devastada, reconhece que a filha estava a sofrer e que não conseguiu perceber a tempo. A mensagem, partilhada com milhares de seguidores, é um reflexo de um luto profundo, marcado por perguntas sem resposta e por uma culpa que, para já, não encontra espaço para descanso. “Ela estava a sofrer e eu não percebi. Estava a desmoronar e eu não a segurei.”

No desabafo, não procura desculpas, justificações ou conforto. Apenas a verdade emocional de uma mãe que perdeu a filha e vive agora com o peso insuportável do que acredita ter falhado. “Desapareceu… e eu fiquei com a culpa de não a ter salvo. Não procuro desculpas. Não procuro consolo. Esta é a verdade nua: a minha filha precisou de mim, e eu falhei. Só isso. E é isso que me destrói.”

A mensagem tem sido amplamente partilhada e acompanhada de várias manifestações de apoio, numa onda de solidariedade que tenta, ainda que sem conseguir aliviar a dor, envolver a família num abraço coletivo num dos momentos mais difíceis das suas vidas.