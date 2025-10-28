Jovem de Almada continua desaparecida. Famoso que Noori segue faz apelo: «Se estiveres a ver, só te peço uma coisa»

O desaparecimento de Carolina Torres, conhecida como Noori, continua a preocupar Almada e o país. A jovem de 18 anos foi vista pela última vez no dia 9 de outubro e, desde então, não há qualquer rasto seu. Nas redes sociais, o influencer Kiko is Hot, que Noori seguia no TikTok, fez um emocionado apelo público à jovem.

Já passaram mais de duas semanas desde o desaparecimento de Carolina Torres, conhecida nas redes sociais como Noori, e as autoridades continuam sem novas pistas sobre o seu paradeiro. A jovem, de 18 anos, foi vista pela última vez a 9 de outubro, na Praça São João Batista, em Almada, e a investigação está a cargo da Polícia Judiciária.

A mãe da jovem tem partilhado nas redes sociais mensagens de desespero e esperança, lembrando o dia em que tudo mudou: “Faz duas semanas que recebi a notícia de que tinhas desaparecido… O meu coração diz-me que não estás bem, mas vamos encontrar-te, filha! Não desistas, que nós também não vamos desistir de ti”, escreveu.

O caso tem comovido o país e mobilizado milhares de utilizadores nas redes, entre os quais o influencer Kiko is Hot, que fez um apelo sentido à jovem. “Reparei que esta pessoa me segue no TikTok. Se estiveres a ver isto, só te peço uma coisa: onde quer que estejas, diz-nos só que estás ok. Tens o país todo preocupado contigo”, começou por escrever.

O criador digital, seguido por centenas de milhares de jovens, quis transmitir uma mensagem de empatia e tranquilidade, reforçando que não está sozinha. “Sei que pode não parecer, sei que deves ter tido as tuas desavenças com os teus pais, mas eles também estão preocupados contigo. Espero que estejas de boa saúde, e sei que o mundo parece um sítio terrível, mas o que quer que seja que está a acontecer, vai-se conseguir resolver.”

O apelo emocionou os seguidores e voltou a colocar o caso de Noori no centro das atenções. A família continua à procura de respostas e pede que qualquer informação útil seja comunicada às autoridades.