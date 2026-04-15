De cabelo comprido e tranças: há 6 anos, Norberto era assim: veja as fotos do ex-concorrente

Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? Há uma imagem que fala por si

Há 6 anos, Norberto, ex-concorrente do “Secret Story 10”, apresentava um visual bastante diferente daquele que hoje o caracteriza.

Norberto, de 33 anos, natural do Porto, foi um dos concorrentes que mais se destacou no “Secret Story 10”. Responsável por uma residência universitária no Porto com mais de 400 estudantes, assume diariamente um papel de liderança, sendo visto como um verdadeiro chefe de equipa.

Extrovertido, vaidoso e sempre pronto a animar qualquer ambiente, prometeu ser uma das grandes almas do reality show e cumpriu.

Fora do reality, os fãs podem acompanhar a sua vida através das redes sociais, onde a sua evolução ao longo dos anos é visível. Em registos de há alguns anos, por exemplo, nota-se um visual diferente, com cabelo comprido e tranças.

Veja na galeria acima algumas imagens que ilustram a sua evolução.