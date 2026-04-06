Depois de ser expulso do Secret Story, Norberto descobre o segredo que sempre quis saber

Norberto foi o segundo concorrente expulso da noite de gala do Secret Story e já no estúdio descobriu o segredo de um ex-colega.

Depois da saída de Luzia, todas as atenções recaíram sobre Liliana e Norberto, os dois concorrentes que permaneciam em risco. No momento decisivo, foi Liliana quem conquistou a preferência do público, garantindo a permanência no jogo com uns expressivos 81% dos votos. Já Norberto acabou por ser o menos votado, com 19%, ditando assim a sua expulsão da casa mais vigiada do país.

À chegada a estúdio, o ex-concorrente não perdeu tempo e quis descobrir um dos segredos que mais curiosidade lhe despertava dentro da casa: o de Hélder. Recorde-se que o concorrente revelou ter sido submetido a uma operação aos olhos para mudar a cor.

Confrontado com Norberto, Hélder reagiu com palavras de reconhecimento: “Foste das pessoas que mais esteve perto, assim como estavas perto de segredos de pessoas que estão na casa e, para mim, foste um grande concorrente”, afirmou.

Um momento de cumplicidade entre os dois, já fora do jogo, que marcou o final de mais uma gala intensa, onde estratégias, segredos e emoções continuam a ditar o rumo desta ediçã