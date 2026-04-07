Todos conhecem Norberto, mas há um detalhe que poucos sabem sobre o ex-concorrente do “Secret Story”

  • Dois às 10
  • Há 2h e 2min

Foi durante o programa «Dois às 10», onde Norberto deu a sua primeira entrevista que o ex-concorrente do Secret Story partilhou a informação.

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Só agora, depois de ter sido expulso do “Secret Story 10”, começam a ser conhecidos novas informações sobre Norberto — e há uma revelação que está a surpreender os fãs do reality show da TVI.

Durante o casting, o concorrente apresentou-se com um nome diferente. “Sou Diogo, mas posso vir como Norberto. É um nome único, nunca houve aqui um Norberto”, explicou, mostrando desde logo a confiança e vontade de marcar a diferença dentro da casa.

Na mesma fase inicial, prometeu dar tudo ao jogo, sem filtros, assumindo-se como uma pessoa teimosa e direta — características que, mais tarde, acabaram por se refletir na sua prestação no programa.

Foi também no casting que Norberto revelou, pela primeira vez, aquele que viria a ser o seu segredo dentro da casa: foi operado ao pénis no dia do apagão.

Uma informação inesperada, até porque existe outro Diogo dentro da casa.

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