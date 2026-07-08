É já este sábado: Leiria recebe a meia-final das Novas 7 Maravilhas de Portugal

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Os 21 candidatos da Região Centro estão a votos. Saiba como pode participar

No próximo sábado, 11 de julho, a cidade de Leiria recebe a meia-final da Região Centro das Novas 7 Maravilhas de Portugal, um momento decisivo que reúne os 21 patrimónios candidatos da região e celebra a riqueza, a diversidade e a autenticidade do património português.

O evento realiza-se no Jardim Luís de Camões e reúne comunidades, autarquias, entidades locais e cidadãos numa grande celebração do património nacional. A iniciativa representa uma oportunidade para dar visibilidade aos patrimónios candidatos, reforçar o orgulho das comunidades nos seus territórios e mobilizar os portugueses para apoiar os símbolos que melhor representam a identidade e a história de Portugal.

Mais do que uma competição, as Novas 7 Maravilhas de Portugal afirmam-se como um movimento de valorização do património material e imaterial, promovendo o orgulho nas nossas raízes e incentivando a descoberta de locais e tradições que fazem de Portugal um destino turístico único.

"Estão todos convidados, a população da região, bem como visitantes de todo o país, a marcar presença nesta grande celebração. A participação do público é determinante para apoiar os finalistas e viver um dia de animação, emoção e promoção do melhor que Portugal tem para oferecer", afirma Luis Segadães, presidente das 7 Maravilhas de Portugal.

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Ao acolher esta etapa da iniciativa, Leiria assume um papel de destaque na promoção do património da Região Centro.

Gonçalo Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria, destaca a importância de receber esta iniciativa no concelho.

"Receber em Leiria a meia-final regional das Novas 7 Maravilhas de Portugal é uma oportunidade para valorizar o nosso património, dinamizar a cidade e envolver a comunidade numa celebração de âmbito nacional. Convido todos os leirienses e quem nos visita a participar neste momento, que afirma Leiria como território de cultura, identidade e futuro."

A emissão será transmitida em direto na TVI e TVI PLAYER, entre as 15h00 e as 19h00. Durante o programa, o público será convidado a conhecer melhor os candidatos e a participar ativamente na sua escolha, através do voto por chamada telefónica (para os números associados a cada candidato) e também através da aplicação TVI Pass.

Esta emissão especial, transmitida em direto a partir de Leiria, conta com o apoio do Turismo Centro de Portugal e da Câmara Municipal de Leiria.

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21 CANDIDATOS DA REGIÃO CENTRO E NÚMERO PARA VOTAÇÃO POR CHAMADA TELEFÓNICA

Categoria Castelos

  • Castelo de Almourol — 761 207 022
  • Castelo de Leiria — 761 207 023
  • Castelo Templário de Tomar — 761 207 024

Categoria Grandes Obras

  • Aqueduto da Usseira – Óbidos — 761 207 025
  • Barragem da Aguieira — 761 207 026
  • Barragem de Castelo do Bode — 761 207 027

Categoria História

  • Centum Cellas – Belmonte — 761 207 028
  • Museu de Conimbriga — 761 207 029
  • Universidade de Coimbra — 761 207 030

Categoria Religião

  • Convento de Cristo — 761 207 031
  • Mosteiro de Santa Clara-a-Velha — 761 207 032
  • Sé Velha de Coimbra — 761 207 033

Categoria Século XX

  • Centro Cultural e de Congressos de Aveiro — 761 207 034
  • Museu Arte Nova – Aveiro — 761 207 035
  • Palace Hotel da Curia — 761 207 036

Categoria Século XXI

  • Miradouro do Zebro – Siza Vieira — 761 207 037
  • Museu do Azeite – Bobadela — 761 207 038
  • Parque Tecnológico de Óbidos — 761 207 039

Categoria Turismo

  • Jardim do Paço Episcopal – Castelo Branco — 761 207 040
  • Mata do Bussaco — 761 207 041
  • Vale do Côa — 761 207 042
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As eliminatórias regionais prolongam-se até 29 de agosto, culminando com o apuramento dos patrimónios que irão disputar a Fase Nacional das Novas 7 Maravilhas de Portugal.

A lista completa dos patrimónios concorrentes, organizada por região e categoria, está disponível em 7Maravilhas.pt.

A votação pública pode ser efetuada por telefone ou através da app TVI Pass, com um custo de 1 euro + IVA por voto (Serviço TVI / MEO / 7 Maravilhas).

Toda a dinâmica do concurso pode ser acompanhada diariamente nas redes sociais das 7 Maravilhas de Portugal, no Instagram, Facebook e YouTube. Esta edição das Novas 7 Maravilhas de Portugal conta com o apoio do Visit Portugal.

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Temas: Novas 7 Maravilhas de Portugal Candidatos
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