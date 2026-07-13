Já estreou a nova novela da TVI que vai prender os espectadores em episódios de apenas 2 minutos

Quem Matou o Galo de Barcelos? - Episódio 55
Quem Matou o Galo de Barcelos? - Episódio 55
Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Um assassinato, uma herança milionária e um galo desaparecido...

A TVI já estreou "Quem Matou o Galo de Barcelos?", a sua nova aposta na ficção nacional. Disponível no TVI Player e nas redes sociais da estação, a produção marca a chegada das novelas verticais a Portugal, um formato pensado para consumo digital que tem vindo a conquistar cada vez mais espaço nos mercados internacionais.

Com 60 episódios de cerca de dois minutos, a novela foi criada para ser vista ao ritmo de cada utilizador, seja em pequenas pausas ao longo do dia ou numa maratona de episódios.

VER AGORA NO TVI PLAYER

Mistério, humor, ambição e muitas reviravoltas são os ingredientes desta história, que acompanha uma família reunida numa mansão isolada após um crime inesperado.

Um assassinato, uma herança milionária e um galo desaparecido

Tudo começa com o assassinato do bilionário Barcelos. Para terem acesso à sua fortuna, os seus gananciosos herdeiros terão de resolver um enigma: a chave para a herança está no icónico Galo de Barcelos, que desapareceu na noite do crime.

Isolados do mundo exterior numa sombria mansão, todos os membros da família passam a ser simultaneamente suspeitos e rivais numa corrida para encontrar o galo desaparecido. Entre segredos, traições e revelações inesperadas, ninguém é inocente e qualquer um pode ser o assassino.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

Só quando o galo cantar será finalmente revelada a verdade.

Com "Quem Matou o Galo de Barcelos?", a TVI reforça a aposta em novos formatos digitais e numa forma de contar histórias adaptada aos atuais hábitos de consumo, levando a ficção nacional a novos públicos através de conteúdos curtos, envolventes e pensados para plataformas digitais.

A novela reúne um elenco de luxo, composto por Joana de Verona, Tomás Alves, Susana Arrais, Inês Aguiar, Ângelo Rodrigues, Miguel Amorim, João Craveiro, Diana Nicolau, Sérgio Silva e Frederico Barata, que dão vida às personagens desta intriga repleta de mistério e suspense.

Adicione a TVI como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Temas: Novela vertical TVI Quem Matou o Galo de Barcelos?
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Nunca pensámos que colocar um copo no lava-loiça antes de ir de férias pudesse servir para isto

Há 3h e 4min

Menos de 60 € por um aspirador vertical? Este modelo está a dar que falar

Hoje às 16:04

Deixámos de beber água gelada depois de descobrir isto. Nunca imaginámos o motivo

Hoje às 16:00

Que luxo. Após o Secret Story, Jéssica Jeremias abre as portas da nova e milionária casa

Hoje às 15:29

Um dos casais mais bonitos da televisão portuguesa celebra dia especial: «A minha pessoa preferida»

Hoje às 15:16

Viral. Milhares de pessoas estão a fazer isto para dormir melhor sem ar condicionado

Hoje às 15:00

«Eu sabia que este dia ia chegar»: Nuno Markl gera onda de reações com partilha emocionante

Hoje às 14:47
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira regressa de férias e fica a par do que aconteceu na sua ausência

Hoje às 09:53

Revelação de Gonçalo Quinaz deixa Cristina Ferreira surpreendida: “Isto é inédito”

Hoje às 10:49

Especialista em espiritualidade revela como um copo com água e sal pode indicar a energia da sua casa

8 jul, 10:35

Cristina Ferreira sobre concorrente do "Big Brother Verão": "Ficou visto que ninguém gosta dela"

Hoje às 10:05

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Ninguém acredita que este pudim de maracujá tem só 50 calorias. E faz-se com algo que todos temos em casa

9 jul, 15:00

Se tem manga em casa, tem mesmo de experimentar este bolo

5 jul, 09:00

Ninguém acredita que este pudim se faz em apenas dois passos

4 jul, 14:00

Massa fria de camarão: nutricionista revela receita que vai querer repetir todo o verão

4 jul, 09:00

Fora do Estúdio

Que luxo. Após o Secret Story, Jéssica Jeremias abre as portas da nova e milionária casa

Hoje às 15:29

Um dos casais mais bonitos da televisão portuguesa celebra dia especial: «A minha pessoa preferida»

Hoje às 15:16

«Eu sabia que este dia ia chegar»: Nuno Markl gera onda de reações com partilha emocionante

Hoje às 14:47

Sandra Felgueiras vive noite que jamais vai esquecer: «Ainda não caí em mim»

Hoje às 11:11

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Nunca pensámos que colocar um copo no lava-loiça antes de ir de férias pudesse servir para isto

Há 3h e 4min

Menos de 60 € por um aspirador vertical? Este modelo está a dar que falar

Hoje às 16:04

Deixámos de beber água gelada depois de descobrir isto. Nunca imaginámos o motivo

Hoje às 16:00

Que luxo. Após o Secret Story, Jéssica Jeremias abre as portas da nova e milionária casa

Hoje às 15:29