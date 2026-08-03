«Eu não sou velha»: prestes a celebrar 60 anos, esta atriz portuguesa é inundada de elogios

Carla Andrino voltou a mostrar o seu sentido de humor nas redes sociais e conquistou os seguidores com um vídeo divertido, onde brinca com a chegada aos 60 anos.

No registo partilhado, a atriz afirma, entre risos: "Eu não sou velha, sou vintage de luxo."

Mas o momento ganha ainda mais destaque quando, em segundo plano, se ouve a voz de Tiago Aldeia a responder de forma bem-humorada: "És um grande canhão." A troca de palavras terminou em gargalhadas, arrancando também muitas reações dos seguidores.

Na legenda da publicação, Carla Andrino continuou a brincar com a idade, completará 60 anos dia 7 de agosto, e escreveu: "Sou um clássico – quase 60 anos 🤣 Edição Limitada!" A atriz deixou ainda uma referência divertida ao colega: "E o @tiagoaldeia.oficial é especialista em material bélico ❤️‍🔥."

A publicação rapidamente reuniu inúmeros gostos e comentários, com os fãs a elogiarem o bom humor da atriz e a boa disposição demonstrada pelos dois artistas.