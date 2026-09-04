«Para mim, és a melhor atriz da tua geração»: Cláudio Ramos deixa rasgados elogios a cara da TVI

  • Dois às 10
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Durante a conversa com a atriz Joana Solnado, Cláudio Ramos não poupou nos elogios e destacou o lugar que ocupa na sua geração.

Para mim, és a melhor atriz da tua geração.” Foi desta forma que Cláudio Ramos elogiou Joana Solnado, durante a conversa no “Dois às 10”. A atriz está de regresso à ficção nacional e prepara-se para assumir o papel de protagonista da nova novela da TVI, “Coração de Mãe”.

Joana Solnado é uma das atrizes mais reconhecidas da sua geração e construiu uma carreira marcada por vários sucessos. Começou ainda muito jovem, tendo integrado a primeira temporada de “Morangos com Açúcar”, e passou depois por projetos como “Tempo de Viver”, “Equador”, “Remédio Santo” e “Belmonte”.

Filha de Alexandra Solnado e Rui Madeira e neta do saudoso Raul Solnado, Joana cresceu numa família ligada às artes. Desde pequena que se recorda de acompanhar os ensaios de teatro da mãe.

Estudou Representação e licenciou-se em Cinema e Audiovisual, tendo também construído uma carreira de sucesso no Brasil. Foi, aliás, na novela brasileira “Novo Mundo” que contracenou com Paulo Rocha, com quem volta agora a trabalhar.

Em “Coração de Mãe”, Joana vai interpretar a protagonista e estará envolvida num triângulo amoroso com as personagens de Paulo Rocha e Diogo Morgado.

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A atriz viveu ainda diferentes experiências longe da televisão. Aos 27 anos terminou o casamento e partiu para o Sudeste Asiático, onde viveu durante um ano. Na vida pessoal, Joana é mãe de Flor, de 13 anos, e Amora, de um ano e meio. A filha mais velha prepara-se agora para começar a estudar em Portugal.

Agora, Joana Solnado regressa à TVI para abraçar um dos maiores desafios da carreira e voltar a conquistar o público numa história marcada pelo drama, pela emoção e pelo amor de uma mãe.

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Temas: Novelas Claudio Ramos Joana Solnado Dois às 10 Coração de Mae
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