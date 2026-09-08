Atriz portuguesa surge de vestido transparente e namorado, também ator, reage: «A internet foi abaixo!»

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Sofia Ribeiro voltou a dar que falar com a sua escolha de visual. A atriz portuguesa marcou presença na 83.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza, a convite de uma conhecida marca de roupa interior, e surgiu com um vestido preto transparente, que deixou a lingerie em evidência.

Nas redes sociais, Sofia Ribeiro partilhou várias imagens e vídeos do look, incluindo alguns momentos vividos na passadeira vermelha, e não escondeu a emoção por ter representado Portugal no evento.

“Venezia… Che emozione! Foi um privilégio representar Portugal com a Intimissimi na 83.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza”, escreveu a atriz, descrevendo o visual como “sofisticado, contemporâneo e com a elegância italiana que fala por si”.

A caixa de comentários rapidamente ficou preenchida de elogios à beleza e elegância de Sofia Ribeiro. Mas houve uma reação que não passou despercebida: a de João Jesus, namorado da atriz e também ator.

“A internet foi abaixo!! Que estrondo 💥 Orgulho em ti meu amooor!”, escreveu João Jesus, não escondendo o entusiasmo com as imagens partilhadas pela companheira.

E não ficou por aqui. Numa segunda publicação, o ator voltou a declarar-se publicamente: “Apaixonei-me outra vez! A mais linda! Não sei se sabes mas gosto muito de ti meu amor e tenho muito orgulho!”.

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Uma declaração apaixonada que mostra que, mesmo perante tantos elogios, Sofia Ribeiro tem no namorado um dos seus maiores admiradores.

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Temas: Novelas João Jesus Sofia Ribeiro TVI
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