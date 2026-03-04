Cresceu num bairro social e viu rusgas da polícia em casa. Este é o passado que poucos conhecem de uma estrela da TVI

Cristina Ferreira não escondeu a admiração pelo percurso do ator, considerado um dos melhores da sua geração

Considerado por muitos um dos atores mais talentosos da sua geração, João Jesus esteve à conversa no programa Dois às 10 e abriu o coração sobre o seu percurso de vida.

Durante a entrevista, Cristina Ferreira destacou a história do ator, que cresceu na Amadora. “A tua história é inacreditável, acho mesmo. Tu cresces num bairro social e acha-se sempre que quem cresce num bairro social não terá sonhos grandes para a sua vida. Cá estás tu como ator. Tu tinhas essa noção? Que aquele espaço se calhar era pequenininho e que pouca gente saía dali?”, questionou.

João Jesus foi sincero: “Não tinha. Comecei a ter mais tarde. Quando fui estudar para a escola de teatro em Cascais é que comecei a perceber a diferença. Até aos 15 anos não percebia.”

Sobre a infância, recordou uma vida de proximidade e comunidade: “Era uma vida muito próxima, de união. As relações são próximas e de comunidade. Vida mais livre, em que acontecia muita coisa. E havia coisas menos felizes.” Criado pela avó e pelo tio, explicou: “Vivia na casa deles e a minha mãe foi mãe muito cedo e andava a trabalhar.”

Também Cláudio Ramos quis aprofundar esse lado mais delicado da infância: “Tu tiveste medo? Falas agora numa altura resolvida já, mas tu quando criança vias uma rusga a entrar na casa da tua avó. Isso não sai da cabeça de um miúdo, não é?”

O ator respondeu com serenidade: “Agora lido bem. Sei que não havia nada de mal porque não nos faziam nada de mal. Só não deixavam sair ninguém de casa e só me lembro da minha avó a dizer que queria ir buscar pão.”

Foi após a morte da avó que acabou por sair do bairro. Pouco tempo depois, surgiu o teatro na escola, através de uma professora que, inclusive, o surpreendeu durante o programa.

Antes disso, João Jesus sonhou ser futebolista. Jogou no Estrela da Amadora e chegou a passar pelo Benfica, começando como guarda-redes. Mas foi aos 14 anos, numa aula extracurricular, que descobriu o palco — e nunca mais largou.

Hoje, depois de um percurso marcado pelo teatro, cinema e televisão, o ator soma distinções como o Prémio Sophia de Melhor Ator Principal e é um dos rostos da ficção nacional, integrando atualmente a novela Amor à Prova.