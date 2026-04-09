Após quase 5 anos de relação, atriz da TVI anuncia fim: «Já estamos separados há bastante tempo»

  • Dois às 10
  • Hoje às 11:31

A atriz Leonor Seixas partilhou que a relação que mantinha há quase 5 anos chegou ao fim.

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Leonor Seixas e Miguel Oliveira já não estão juntos, após cerca de cinco anos de relação. A confirmação foi dada pela própria atriz, em declarações à TV Guia. “Sim, é verdade. Já estamos separados há bastante tempo”, revelou, sem entrar em grandes detalhes sobre o fim da relação.

Apesar da separação, Leonor Seixas garantiu que atravessa uma fase tranquila e focada no que considera ser o mais importante neste momento. O tema foi comentado no «Dois às 10».

Recorde-se que o antigo casal tem uma filha em comum, Júlia, que completou recentemente três anos, no passado dia 24 de março.

Temas: Novelas Leonor Seixas Dois às 10
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