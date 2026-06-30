«O amor mudou»: atriz da TVI abre o coração sobre separação do pai da filha

Leonor Seixas foi uma das convidadas do programa Dois às 10, desta terça-feira onde esteve à conversa com Cláudio Ramos sobre a sua carreira e a vida pessoal.

Durante a entrevista, a atriz falou sobre a maternidade e admitiu que o nascimento da filha, Júlia, de três anos, mudou completamente as suas prioridades. Mais à frente, acabou também por abordar, pela primeira vez em televisão, a recente separação de Miguel Oliveira.

Questionada sobre como está a viver esta fase, Leonor Seixas garantiu que o processo de recuperação tem sido feito com serenidade. "O meu coração está bem, a curar todos os dias", começou por dizer, afastando a possibilidade de iniciar uma nova relação num futuro próximo.

A atriz explicou ainda que encara o fim das relações como parte do crescimento pessoal e não como um fracasso. "Eu tenho trabalhado muito em curar o coração das relações que… Eu não acho que falham, acho que são aprendizagens, não gosto de dizer 'ah, a relação falhou'. Não, acho que a relação foi um sucesso, não durou. A relação mudou para outro sítio, o amor mudou", afirmou.

Leonor Seixas revelou também que está focada em quebrar padrões que identifica em si própria e que, nesta fase da vida, a prioridade passa por cuidar de si.

"Acima de tudo estou também a trabalhar muito a quebrar os meus padrões, que eu acho que têm sido muito óbvios. É muito difícil, mas eu estou mesmo numa fase em que estou a limpar, portanto abrir espaço para virem outras pessoas não é urgência nem é uma grande vontade", concluiu