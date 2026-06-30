«O amor mudou»: atriz da TVI abre o coração sobre separação do pai da filha

  • Dois às 10

Leonor Seixas foi uma das convidadas do programa Dois às 10, desta terça-feira onde esteve à conversa com Cláudio Ramos sobre a sua carreira e a vida pessoal.

Durante a entrevista, a atriz falou sobre a maternidade e admitiu que o nascimento da filha, Júlia, de três anos, mudou completamente as suas prioridades. Mais à frente, acabou também por abordar, pela primeira vez em televisão, a recente separação de Miguel Oliveira.

Questionada sobre como está a viver esta fase, Leonor Seixas garantiu que o processo de recuperação tem sido feito com serenidade. "O meu coração está bem, a curar todos os dias", começou por dizer, afastando a possibilidade de iniciar uma nova relação num futuro próximo.

A atriz explicou ainda que encara o fim das relações como parte do crescimento pessoal e não como um fracasso. "Eu tenho trabalhado muito em curar o coração das relações que… Eu não acho que falham, acho que são aprendizagens, não gosto de dizer 'ah, a relação falhou'. Não, acho que a relação foi um sucesso, não durou. A relação mudou para outro sítio, o amor mudou", afirmou.

Leonor Seixas revelou também que está focada em quebrar padrões que identifica em si própria e que, nesta fase da vida, a prioridade passa por cuidar de si.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM

"Acima de tudo estou também a trabalhar muito a quebrar os meus padrões, que eu acho que têm sido muito óbvios. É muito difícil, mas eu estou mesmo numa fase em que estou a limpar, portanto abrir espaço para virem outras pessoas não é urgência nem é uma grande vontade", concluiu

Temas: Novelas Leonor Seixas Dois às 10 A Madrasta
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

RELACIONADOS

Após quase 5 anos de relação, atriz da TVI anuncia fim: «Já estamos separados há bastante tempo»

Fora do Estúdio

Casa Real Portuguesa anuncia noivado. Filho mais novo de D. Duarte Pio vai casar e a noiva não é portuguesa

Hoje às 09:43

Portugueses pelo mundo. Cristina Ferreira dá de caras com jogador de futebol que atua em Portugal

Hoje às 09:28

Ao fim de muito tempo, Sandra Felgueiras volta a viver dia especial: «O primeiro em 30 anos»

Ontem às 16:04

Cristina Ferreira mostra momento com João Monteiro em viagem escolhida pelo filho: «Acho que vou gostar disto tudo»

Ontem às 15:34

Depois de apresentar o Desafio Final, Cristina Ferreira mostra o paraíso das férias: «Foi o Tiago quem escolheu o destino»

Ontem às 09:41

Após quatro meses afastada do filho, Sara mostra festa de arromba. E a presença de dois ex-concorrentes não passa despercebida

Ontem às 09:28

Jogadores de Portugal recebem visita das famílias. E houve um gesto de Georgina que passou despercebido

27 jun, 12:04
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos faz confissão inesperada a Pedro Jorge: “Não sei se já te disseram”

Hoje às 11:34

Pedro Jorge desaba em lágrimas ao abordar tema sensível: "Eu e a Marisa temos de saber gerir"

Hoje às 12:01

João Ricardo revela conversa com Sara na final do “Secret Story – Desafio Final”

Ontem às 11:56

Primeira entrevista de Pedro Jorge após vencer o Desafio Final - Veja a conversa completa

Hoje às 12:19

Signos

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

Hoje às 10:36

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Receitas

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

Há 3h e 4min

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

16 jun, 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

Milhares de condutores têm esta dúvida: é proibido conduzir sem t-shirt? Eis a resposta

Há 2h e 4min

Ninguém acredita que este bolo mármore proteico tem menos de 100 calorias por fatia

Há 3h e 4min

Estes são os 14 lugares do Algarve que continuam na corrida às Novas 7 Maravilhas de Portugal

Há 3h e 9min

«O amor mudou»: atriz da TVI abre o coração sobre separação do pai da filha

Há 3h e 14min