Após ficar noiva, atriz da TVI anuncia separação: «Decidimos seguir caminhos diferentes»

Matilde Reymão surpreendeu os seguidores este domingo, 14 de junho, ao anunciar o fim da relação com Nic Von Rupp.

Através de uma publicação no Instagram, a atriz revelou que os dois decidiram colocar um ponto final no namoro, garantindo que a decisão foi tomada de forma serena e em comum acordo. “O Nic e eu decidimos seguir caminhos diferentes. Embora este seja um momento que agora partilhamos publicamente, é uma decisão que já vínhamos a viver de forma tranquila e consciente. Foi uma decisão tomada com muito carinho, respeito e compreensão mútua”, começou por escrever.

Na mesma mensagem, Matilde Reymãi fez questão de recordar os anos que passaram juntos e de sublinhar que o respeito e a amizade permanecem intactos. “Vivemos vários anos lado a lado, numa relação bonita, cheia de amor, cumplicidade e partilha. E é precisamente esse amor e respeito que continuam a existir entre nós. Hoje seguimos como amigos, unidos por um vínculo forte e especial que sabemos que permanecerá para sempre”, partilhou.

A atriz acrescentou ainda que Nic Von Rupp continuará a ocupar um lugar importante na sua vida e garantiu que continuará a apoiá-lo no futuro. “O Nic é, e continuará a ser, uma pessoa muito importante na minha vida. Continuarei a apoiá-lo e a torcer por ele, pelos seus sucessos e pela sua felicidade, tal como sei que ele fará por mim. Agradecemos o carinho e o respeito de todos neste momento”, concluiu.

Recorde-se que Matilde Reymão e Nic Von Rupp tinham anunciado o noivado em agosto de 2024, preparando-se para dar um novo passo na relação. Contudo, o casal optou agora por seguir caminhos separados, mantendo uma amizade assente no respeito e na admiração mútua.