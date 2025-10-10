Ator da TVI chora morte de familiar: «Era dia das mentiras e eu não acreditei»

  • Dois às 10
  • Há 3h e 43min

O ator Simão Fumega recordou o dia em que perdeu o avô, Entre a dor da perda e a luta do irmão contra a doença, Simão encontrou forças para seguir em frente.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Simão Fumega esteve no «Dois às 10» para partilhar uma das memórias mais dolorosas da sua infância: a morte do avô, o homem que descreve como “a figura paternal” da sua vida.

O ator recordou o dia em que recebeu a notícia: “Era o Dia das Mentiras e eu não acreditei.”

Na altura, a família vivia um autêntico turbilhão emocional. O irmão de Simão, Martim, lutava contra uma leucemia agressiva, e o avô, diagnosticado com a mesma doença, acabara de partir. 

Durante o internamento do irmão, Simão foi viver com os avós. A mãe, tentando confortá-lo, deixou-lhe uma frase que nunca mais esqueceu: “O teu avô morreu para salvar o teu irmão.”

Anos mais tarde, Martim venceu a doença, e Simão acredita que a força do avô os acompanhou. “A médica ligou-nos e disse: ‘Podem ser felizes’.”

Temas: Novelas Morangos Com Açúcar Simao Fumega Dois às 10 Claudio ramos

RELACIONADOS

Irmão de ator da TVI foi diagnosticado com leucemia: «É um buraco que se abre na terra»

A Não Perder

Todos perguntam como é que a nossa roupa cheira tão bem. A resposta está na Primark

Há 29 min

Tirou as camisolas de malha do armário e estão cheias de borbotos? Estas dicas vão deixá-las como novas

Há 59 min

Não espere por dezembro: comprar já a árvore de Natal pode fazer poupar muito dinheiro

Há 1h e 14min

Como lavar casacos acolchoados sem os estragar? Especialistas dão as melhores dicas

Há 1h e 29min

Comer este alimento uma vez por dia é fundamental para eliminar a gordura do fígado

Há 1h e 36min

Entre o ovo estrelado e cozido, qual o mais saudável? Nutricionista dá resposta que poucos esperam ouvir

Há 2h e 0min

Irmão de ator da TVI foi diagnosticado com leucemia: «É um buraco que se abre na terra»

Há 3h e 52min
MAIS

Mais Vistos

«É o meu concorrente preferido»: comentadores elegem o seu favorito do «Secret Story 9»

Hoje às 10:34

Gonçalo Quinaz expõe atitude de Pedro Jorge: «Eu tenho sentido vergonha alheia deste Pedro Jorge»

Ontem às 10:05

Renata Reis antecipa o jogo de Liliana com Fábio: «A Liliana sabe perfeitamente qual é o próximo passo»

Hoje às 10:35

Renata Reis responde a provocação de Cláudio Ramos sobre Maycon: «Não me abala»

Hoje às 10:15

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

Há 1h e 14min

É possível fazer pastéis de nata na air fryer? Sim. E é muito fácil

5 out, 09:00

O fígado pode dificultar a perda de peso. Mas estas três bebidas resolvem o problema

3 out, 16:00

Estas três marinadas para frango mudaram por completo as nossas refeições

1 out, 16:30

Fora do Estúdio

A atingir marca histórica, Zé, ex-noivo de Liliana, já tem novo emprego

Hoje às 08:53

Agora foi a vez de Catarina Miranda surpreender Afonso Leitão: «A nossa vida mal começou e já sou a mulher mais feliz do mundo»

Ontem às 14:41

O receio de Liliana concretizou-se. Eis a frase da concorrente na gala de estreia de que poucos se lembram

Ontem às 09:23

A mensagem de Cristina Ferreira sobre Liliana que todos comentam: «Sei que muita gente não irá entender a minha opinião»

Ontem às 08:14

Fotos

Todos perguntam como é que a nossa roupa cheira tão bem. A resposta está na Primark

Há 29 min

Tirou as camisolas de malha do armário e estão cheias de borbotos? Estas dicas vão deixá-las como novas

Há 59 min

Este bolo com cheiro a outono não leva açúcar. E fica delicioso

Há 1h e 14min

Não espere por dezembro: comprar já a árvore de Natal pode fazer poupar muito dinheiro

Há 1h e 14min