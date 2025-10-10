Ator da TVI chora morte de familiar: «Era dia das mentiras e eu não acreditei»

O ator Simão Fumega recordou o dia em que perdeu o avô, Entre a dor da perda e a luta do irmão contra a doença, Simão encontrou forças para seguir em frente.

Simão Fumega esteve no «Dois às 10» para partilhar uma das memórias mais dolorosas da sua infância: a morte do avô, o homem que descreve como “a figura paternal” da sua vida.

O ator recordou o dia em que recebeu a notícia: “Era o Dia das Mentiras e eu não acreditei.”

Na altura, a família vivia um autêntico turbilhão emocional. O irmão de Simão, Martim, lutava contra uma leucemia agressiva, e o avô, diagnosticado com a mesma doença, acabara de partir.

Durante o internamento do irmão, Simão foi viver com os avós. A mãe, tentando confortá-lo, deixou-lhe uma frase que nunca mais esqueceu: “O teu avô morreu para salvar o teu irmão.”

Anos mais tarde, Martim venceu a doença, e Simão acredita que a força do avô os acompanhou. “A médica ligou-nos e disse: ‘Podem ser felizes’.”