Ator de Morangos com Açúcar recebeu notícia que o deixou sem chão: «Acordei de forma sobressaltada»

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:48

Ricardo de Sá esteve no Dois às 10 e abriu o coração sobre o último ano, marcado pelo aneurisma grave do pai e pelos cinco meses de coma que se seguiram. Num testemunho comovente, o ator falou do peso de assumir decisões difíceis, do papel de cuidador e da gratidão profunda ao Serviço Nacional de Saúde.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ricardo de Sá, o ator que o público viu crescer em Morangos com Açúcar, deixou de lado a capa de figura pública no Dois às 10 desta manhã para partilhar um dos capítulos mais difíceis da sua vida.

Em com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, o ator revelou que assumiu o papel de cuidador do pai, vítima de um aneurisma grave em fevereiro de 2025.  Ricardo recordou o momento em que recebeu a notícia, minutos antes de subir ao palco para um espetáculo infantil. “Acordei de uma forma mais sobressaltada. Era a minha mãe a dar-me uma notícia menos feliz (…) tinha tido um aneurisma”, contou, visivelmente emocionado.

Na ânsia por compreender o que estava a acontecer enquanto o pai era operado, o ator revelou que chegou a procurar respostas na inteligência artificial. Seguiram-se cinco meses de coma e um longo processo de recuperação. “Hoje em dia ele pode não se conseguir expressar como se expressava antes (…) passa a maior parte do dia acamado ou numa cadeira de rodas, isso não é fácil para mim como filho mais velho ver isto acontecer”, admitiu.

Um dos momentos mais marcantes da entrevista foi o elogio emocionado ao Serviço Nacional de Saúde. “Se não fosse o SNS, ele não tinha sobrevivido”, afirmou, destacando o trabalho dos neurocirurgiões do Hospital de São José.

Ricardo fez ainda questão de enaltecer o papel da mãe, apesar de estar separada do pai há vários anos. “A minha mãe, que me ajudou muito e ajuda muito. Se usasse aqui uma metáfora, num jogo de xadrez, ela é a rainha”, disse.

O maior alívio chegou quando, após meses de silêncio, o pai voltou a falar. E fiel à sua personalidade, a primeira pergunta foi inesperada: “Quando cheguei ao pé dele, a primeira coisa que ele falou foi: quanto é que custa?”.

s

Hoje, Ricardo divide o tempo entre o pai e a avó, mantendo viva a esperança de um dia voltar ao Estádio do Estoril Praia com o pai.

Temas: Novelas Morangos Com Açúcar Ricardo de Sá Dois às 10

RELACIONADOS

Ator da TVI recebe onda de apoio após dura partilha: «Mesmo quando não há mais nada a fazer...»

A Não Perder

Nem só para campismo: um fogão tipo campingaz é cada vez mais útil em casa

Ontem às 17:28

Após conflito com vizinha por 30 centímetros de terreno, idosa foi obrigada a vender a casa para pagar mais de 130 mil euros

Ontem às 16:00

Para evitar burlas, especialista alerta: "Cada vez que atende uma chamada, confirma que o seu número está ativo

Ontem às 15:00

Iva Domingues impressionada com decisão 'radical' da filha: «Aprendo com ela todos os dias»

Ontem às 14:51

Aspira e lava por menos de 100 euros: este robot cuida do chão sozinho

Ontem às 14:15

Aos 81 anos, Lili Caneças desafia a idade e revela o segredo que mantém a sua forma física

Ontem às 14:14

Habituados a catástrofes naturais, japoneses avisam portugueses para não usar galochas quando há cheias

Ontem às 14:00
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira dá noticia que está a chocar: “Ao longo do dia vamos ter outros pormenores”

Ontem às 12:48

Massacre em escola faz 10 mortos e 25 feridos. Cristina Ferreira faz atualização sobre esta tragédia: "Está morta"

Ontem às 12:44

TVI recebe Rodrigo, o menino que salvou a mãe com uma chamada para o INEM

Ontem às 09:56

Lili Caneças inicia entrevista com comunicado: “Tenho de aproveitar esta oportunidade”

Ontem às 10:34

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

Velas de manteiga: isto vai mudar a forma como vê o pão com manteiga

6 fev, 17:00

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Fora do Estúdio

Iva Domingues impressionada com decisão 'radical' da filha: «Aprendo com ela todos os dias»

Ontem às 14:51

Já é conhecido o rosto do herói do dia Rodrigo, de 9 anos, salvou a mãe com uma chamada para o INEM

Ontem às 10:15

Joana Diniz assume novo namorado com foto romântica: «Seja por uma semana, por um mês, por um ano...»

Ontem às 09:33

Quem é a musa 19 anos mais nova que conquistou Toy? Em dia de aniversário, cantor recebe declaração de amor da mulher

10 fev, 15:33

Fotos

Nem só para campismo: um fogão tipo campingaz é cada vez mais útil em casa

Ontem às 17:28

Após conflito com vizinha por 30 centímetros de terreno, idosa foi obrigada a vender a casa para pagar mais de 130 mil euros

Ontem às 16:00

Ator de Morangos com Açúcar recebeu notícia que o deixou sem chão: «Acordei de forma sobressaltada»

Ontem às 15:48

Para evitar burlas, especialista alerta: "Cada vez que atende uma chamada, confirma que o seu número está ativo

Ontem às 15:00