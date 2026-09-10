Sem esconder a diferença de idades, atriz portuguesa mostra-se apaixonada: «Ele é mesmo muito mais novo»

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Há histórias de amor que começam num jantar, numa festa ou num encontro inesperado. A de Marta Fernandes começou de uma forma bem diferente: diante de um ecrã de televisão. A atriz e cantora portuguesa, de 46 anos, já revelou que ficou impressionada quando viu o atual companheiro num programa televisivo e decidiu não esperar por uma eventual aproximação.

Marta procurou-o nas redes sociais e foi ela própria quem tomou a iniciativa de lhe enviar uma mensagem. O que começou com uma admiração acabou por dar origem a uma parceria na música e, mais tarde, a uma relação amorosa.

Atualmente, os dois mostram-se felizes juntos e a diferença de idades, de 18 anos, parece não ser um obstáculo. No programa Bom Dia Alegria, do V+, Marta foi questionada precisamente sobre o impacto que essa diferença tem na relação.

«Ligo zero à opinião dos outros», garantiu a atriz, deixando claro que as opiniões alheias nunca foram uma preocupação. A questão que mais a inquietava, confessou, estava relacionada com o facto de os dois estarem em fases diferentes da vida e poderem ter interesses distintos: «Ele é mesmo muito mais novo. Deve gostar de coisas que eu não»

Ainda assim, a relação acabou por mostrar que essas diferenças não seriam suficientes para os afastar. Marta tem mantido alguma discrição relativamente à vida amorosa, embora, sempre que aborda o tema, fale com tranquilidade sobre a relação.

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Antes deste romance, a atriz viveu uma relação com o desportista cubano Yanni Acosta, da qual nasceu Maria, atualmente com 16 anos. Marta procura manter a filha longe de uma exposição excessiva, conciliando a maternidade com uma carreira dividida entre televisão, teatro e música.

Na televisão, estreou-se na ficção da TVI em 2012, com Louco Amor, tendo posteriormente integrado vários projetos da estação, entre eles Queridos Papás e Cacau. Paralelamente, manteve a ligação à música e ao teatro musical.

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Temas: Novelas Musica Dois às 10 Marta Fernandes
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