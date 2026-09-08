Um oceano separa este galã da TVI da mulher que ama há 15 anos: «Tenho saudade de nós»

Paulo Rocha, agora a brilhar na novela «Coração de Mãe», abriu exceção da sua vida privada e não escondeu o amor que sente pela mulher, Juliana.

O ator, de 49 anos, recorreu recentemente às redes sociais para se declarar à companheira e confessar as saudades que sente, numa altura em que os dois estão separados pela distância. “Meu amor, é Dia dos Namorados aí no Brasil, e eu queria estar ao seu lado para te dar um abraço demorado, olhar nos seus olhos e dizer tudo isso pessoalmente”, começou por escrever.

Paulo Rocha, que vive há vários anos no Brasil, não escondeu o impacto que a distância tem tido agora que está a gravar a nova novela da TVI, «Coração de Mãe». “A distância tem essa estranha capacidade de nos mostrar o tamanho exato da falta que alguém faz. E você me faz muita falta”, confessou.

Ainda assim, o ator destacou a importância de Juliana na sua vida. “Mais do que minha namorada, você é minha companheira de vida. É a pessoa com quem eu escolho dividir os dias bons, os difíceis, os planos, os sonhos, as dúvidas e as alegrias”, afirmou.

“Quando penso na minha vida, penso em você dentro dela. Não como alguém que a acompanha, mas como alguém que faz parte dela”, acrescentou Paulo Rocha, antes de terminar com uma declaração de amor: “Queria apenas que você soubesse, neste dia, que eu te amo profundamente. E que, mesmo com um oceano entre nós, existe uma parte de mim que continua aí, ao seu lado.”

O casal conheceu-se pouco depois de Paulo Rocha chegar ao Brasil para trabalhar como ator. Juliana, psicoterapeuta, surgiu na sua vida apenas três meses depois da mudança e, sem que nada o fizesse prever, acabou por ser uma das razões para o ator permanecer no país. Juntos construíram uma relação que dura há cerca de 15 anos e têm um filho, José Francisco.

E esta não é a primeira vez que Paulo Rocha se declara publicamente à mulher. No aniversário de Juliana, o ator já tinha recorrido às redes sociais para recordar a longa história de amor e encher a companheira de elogios. “Uma mulher amorosa, cuidadosa, fonte de luz para todos à sua volta”, escreveu na altura. E foi ainda mais longe: “Para mim, você é: a melhor mulher do mundo. A melhor mãe do mundo. A melhor parceira do mundo. A melhor amante do mundo.”

“Te amo, Juliana Pereira! Feliz aniversário, meu amor!”, terminou.