Aos 47 anos, ator da TVI impressiona com excelente forma física: «Este homem é maravilhoso»

Piscinas naturais, cascatas e paisagens de sonho: portugueses procuram este paraíso longe das praias cheias

Pedro Granger celebrou na passada segunda-feira, dia 8 de junho, o seu 47.º aniversário e assinalou a data especial junto da família.

Nas redes sociais, o ator partilhou uma fotografia do bolo de aniversário, um presente da pastelaria Ponto Caramelo, inspirado numa das suas grandes paixões: a natação. "Obrigado a todos pelas vossas queridas mensagens de parabéns ontem. Só hoje as li porque ontem foi dia para festejar com a família. E que bom dia que foi", escreveu.

Conhecido pela ligação ao desporto, em especial à natação e ao mar, Pedro Granger costuma partilhar vários momentos de treino e lazer nas redes sociais, onde não passam despercebidos os elogios à sua excelente condição física.

Ao longo do tempo, os seguidores têm destacado a boa forma do ator, deixando comentários como "Belo como sempre foi" ou "Este homem é maravilhoso".

Na publicação de aniversário, Pedro Granger mostrou-se agradecido pelo carinho recebido e pelo bolo temático que recebeu. Aos 47 anos, o ator continua a reunir elogios dos fãs, que não escondem a admiração pela sua energia, dedicação ao desporto e aparência física.

Veja algumas das melhores fotografias na galeria em cima.