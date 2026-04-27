Ao lado da noiva, atriz que brilhou na TVI anuncia gravidez. E os famosos reagem em peso: «Ainda me belisco para ter a certeza»

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 A atriz Raquel Tillo está grávida e decidiu partilhar o momento especial ao início da noite deste domingo, 26 de abril.

O anúncio foi feito através de um vídeo ternurento, onde já é possível ver a barriguinha em evidência, num registo íntimo e cúmplice ao lado da noiva, a cantora Inês Marques Lucas. Um momento simples, mas carregado de significado, que rapidamente conquistou os fãs.

A reação de Inês Aires Pereira não podia ser mais emotiva: “Ainda me belisco para ter a certeza que não é um sonho!”, escreveu, deixando transparecer a felicidade que o casal está a viver.

Como seria de esperar, as reações não tardaram a chegar — e vieram de várias caras conhecidas. Entre elas, Maria Botelho Moniz, que se mostrou encantada com a chegada de mais um bebé para brincar com o seu filho, enquanto Cristina Ferreira também fez questão de deixar uma mensagem simples, mas cheia de carinho: “Parabéns. Tão bom ❤️”.

Este será o primeiro filho de Raquel Tillo e Inês Marques Lucas, que vivem agora uma nova fase, marcada por expectativa, amor e muitas emoções.

Uma notícia que está a encantar os seguidores — e que promete continuar a dar que falar nos próximos tempo

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Temas: Novelas Raquel Tillo Dois às 10 Ines Marques Lucas
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