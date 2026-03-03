Ela brilhou em programas da TVI e hoje não esconde o amor ao lado da namorada: «Minha futura mulher»

Brilhou no “Dança com as Estrelas”, conquistou o público em “A Fazenda” e prepara-se agora para subir ao altar. Esta é a história de amor de uma atriz da TVI.

Depois de ter encantado o público no início de 2024 com a sua alegria contagiante no Dança com as Estrelas e de integrar o elenco da novela A Fazenda, onde deu vida à personagem Bianca, há um lado mais pessoal de Raquel Tillo que muitos desconhecem: a sua história de amor com Inês Marques Lucas.

A relação começou num contexto absolutamente inesperado. Em 2020, em plena pandemia de Covid-19, Raquel Tillo vivia nos Estados Unidos da América e decidiu criar um talent show digital nas redes sociais, com o objetivo de dar visibilidade a novos talentos durante o confinamento.

Foi precisamente através desse projeto que Inês Marques Lucas entrou na sua vida — primeiro como concorrente, depois como amiga… e, mais tarde, como namorada. O que começou num formato online transformou-se numa história de amor sólida e assumida.

Desde então, ambas têm partilhado momentos cúmplices e de grande ternura nas redes sociais, tornando-se uma das relações mais acarinhadas do meio artístico português, sempre pautada pela autenticidade e naturalidade.

Em novembro, Raquel Tillo e Inês Marques Lucas anunciaram que estão noivas. A atriz recorreu ao Instagram para partilhar a novidade, publicando uma série de fotografias captadas junto ao mar. Na legenda, escreveu apenas: “Sim, sim, sim”.

Nas imagens, o casal surge radiante, exibindo o anel de noivado dourado com pedra verde esmeralda — símbolo de um compromisso que emocionou fãs e colegas do meio artístico.

Recentemente, Raquel deu os parabéns a Inês Marques Lucas com uma bonita declaração de amor: "Minha futura mulher, obrigada por me agarrares sempre a mão pela vida afora , até quando ela está sem força. A continuarmos a crescer juntas".

Com o anúncio do noivado, Raquel Tillo e Inês Marques Lucas consolidam o seu lugar entre os casais mais acarinhados do panorama artístico nacional, provando que, mesmo nos momentos mais improváveis, o amor encontra sempre o seu caminho