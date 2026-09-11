Atriz da TVI vive momento que a levou às lágrimas: «Confiava que tudo ia correr bem, mas...»

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Sara Prata viveu esta semana um momento muito especial em família. A filha, Amélia, entrou para a escola primária e a atriz não escondeu a emoção perante esta nova etapa da vida da menina.

Através das redes sociais, Sara Prata confessou que este primeiro dia lhe estava a custar particularmente. “Vê-los crescer é a maior prova de amor mas aperta mesmo o coração”, começou por escrever.

Apesar de confiar que tudo iria correr bem, a atriz revelou que não conseguiu evitar a preocupação com os pequenos detalhes. “Se ela iria saber qual a sala, se ela saberia o que fazer na hora do almoço, se se ia enturmar com os amiguinhos novos... tudo isto sem conseguir controlar as lágrimas que me corriam pelo rosto”, contou.

Entre lágrimas e risos, Sara Prata assumiu ser uma das mães que “conta os minutos para os ir buscar”. “Na verdade, é de mão agarrada à dela que me sinto mais completa, e não há plano mais perfeito do que passarmos os dias inteiros todos juntos em família”, confessou.

No final do dia, a atriz preparou uma surpresa para receber a filha: uma caixa com algumas das coisas de que Amélia mais gosta e um ramo de flores “para a menina crescida”.

E a primeira experiência não podia ter corrido melhor. “Veio ter connosco com um sorriso gigante e terminou o dia a contar as suas histórias”, revelou, visivelmente feliz.

Sara Prata aproveitou ainda para deixar uma mensagem a todas as mães que estão a viver esta fase: “Este dia é mesmo o maior desafio para estes corajosos, por isso recebam-nos com o carinho e amparo que eles precisam.”

“Força mães, nós conseguimos tudo! (Mesmo com o coração beeeem apertadinho )”, concluiu.