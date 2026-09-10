Aos 62 anos, ator da TVI mostra-se em excelente forma física e a viver uma bonita história de amor: «Maravilhoso»

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Ricardo Carriço celebrou recentemente o 62.º aniversário e a companheira assinalou a data com uma fotografia que não deixou os seguidores indiferentes. O ator, que continua ligado à ficção nacional e integra atualmente o elenco de Terra Forte, surgiu sem camisola e recebeu uma verdadeira chuva de elogios.

Na imagem, Ricardo Carriço mostra-se descontraído e a fotografia rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que não pouparam nos comentários. «Quanto charme!» e «Maravilhoso» foram algumas das reações deixadas na publicação.

A data especial foi também assinalada por Ana Rebelo, companheira do ator, que fez questão de lhe dedicar uma mensagem carinhosa. «6.2 upload complete! Parabéns, meu amor», escreveu, acompanhando as palavras com a fotografia do aniversariante.

Aos 62 anos, Ricardo Carriço continua a manter uma carreira com mais de três décadas. O ator tornou-se um rosto incontornável da televisão portuguesa, tendo participado em várias produções de sucesso, sobretudo na TVI, como Ninguém Como Tu, Fala-me de Amor, Flor do Mar e Amar Demais.

Mais recentemente, pode ser visto em Terra Forte, onde interpreta Armando. O seu percurso foi ainda distinguido com o Prémio Carreira no XVI Festival de Cinema Curta Açores, numa homenagem aos seus mais de 35 anos ligados à representação e ao audiovisual.

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Na vida pessoal, Ricardo Carriço é casado com Ana Rebelo desde maio de 2021. Antes de assumirem uma relação amorosa, os dois mantiveram uma amizade de mais de uma década, tendo a ligação evoluído posteriormente para o romance.

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