Concurso inédito da TVI promete 320 mil euros: saiba como participar

É fã das novelas da TVI? Saiba como pode ganhar 320 mil euros ao votar na sua preferida

No próximo dia 22 de fevereiro, a TVI celebra 32 anos e, para assinalar esta data especial, tem preparada uma gala deslumbrante no Casino Estoril. Esta celebração promete ser um evento memorável, especialmente porque este ano a TVI decide dar um destaque especial à ficção nacional, com uma homenagem inédita à qualidade e ao impacto das produções portuguesas que marcaram a televisão ao longo dos anos.

Escolha os seus favoritos e habilite-se a ganhar 320 mil euros

Neste mês de aniversário, a TVI oferece aos seus telespectadores uma oportunidade única de ganhar um fantástico prémio de 320 mil euros. Para se habilitar a ganhar este prémio, basta votar nos seus favoritos nas categorias de melhor novela, melhor série e melhor comédia.

Como participar?

As votações já estão abertas e os telespectadores podem expressar a sua opinião e escolher os justos vencedores das diversas categorias. Para votar nos seus preferidos, basta ligar para o número 21 83 83 300 (custo de chamada fixa nacional) ou participar diretamente através da app TVI Pass. Não perca a oportunidade de fazer ouvir a sua voz e de concorrer a um prémio incrível!

Os Nomeados

Aqui estão os nomeados para as categorias de melhor novela, melhor série e melhor comédia:

Melhor novela:

Cacau

Meu Amor

Na Corda Bamba

A Única Mulher

Ouro Verde

Para Sempre

Melhor série:

Jacinta

Equador

A Filha

Sr. Rui

Pecado

Tony

Melhor comédia:

Festa é Festa

Rua das Flores

Vizinhos Para Sempre

As votações serão encerradas antes da gala de aniversário e os vencedores serão revelados na noite de 22 de fevereiro, durante a transmissão ao vivo.