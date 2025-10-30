Já sabemos que fruta da época é preferível. Mas quais são as de novembro?

Consumir fruta local e da época traz inúmeros benefícios. Descubra quais frutas estão no seu auge em novembro.

Consumir fruta local e da época é fundamental por várias razões: são mais saborosas, nutritivas e, sobretudo, sustentáveis. Além disso, apoiar a produção local beneficia a economia e ajuda a reduzir a pegada ecológica. Mas, afinal, quais são as frutas de novembro? A DECO – Defesa do Consumidor destaca as frutas deste mês e alguns dos seus principais benefícios:

Amora: Rica em antioxidantes, vitaminas e fibras, a amora ajuda a fortalecer o sistema imunológico e promove a saúde cardiovascular.

Ananás (Açores): O ananás produzido nos Açores é uma fonte importante de vitamina C, manganês e bromelina, uma enzima com efeito anti-inflamatório.

Banana (Madeira): A banana da Madeira fornece potássio, vitaminas do complexo B e fibras, essenciais para a regulação do sistema digestivo.

Dióspiro: Este fruto típico do outono é rico em vitamina A, vitamina C e fibras, contribuindo para a saúde ocular e o bom funcionamento intestinal.

Laranja: A laranja destaca-se pelo seu elevado teor de vitamina C, que reforça o sistema imunitário e melhora a absorção de ferro.

Limão: Fonte de vitamina C, flavonoides e compostos antioxidantes, o limão ajuda na prevenção de doenças.

Maçã: A maçã contém fibras, vitaminas e antioxidantes que contribuem para regular o colesterol e a glicemia.

Pêra: Rica em fibras, vitamina C e potássio, a pêra é benéfica para a saúde do coração.

Romã: A romã é rica em antioxidantes, possui propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares.

Tangerina: A tangerina fornece vitamina C, folato e carotenoides, que favorecem a saúde ocular e o sistema imunitário.