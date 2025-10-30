Já sabemos que fruta da época é preferível. Mas quais são as de novembro?

  • Joana Lopes
  • Hoje às 17:00

Consumir fruta local e da época traz inúmeros benefícios. Descubra quais frutas estão no seu auge em novembro.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Consumir fruta local e da época é fundamental por várias razões: são mais saborosas, nutritivas e, sobretudo, sustentáveis. Além disso, apoiar a produção local beneficia a economia e ajuda a reduzir a pegada ecológica. Mas, afinal, quais são as frutas de novembro? A DECO – Defesa do Consumidor destaca as frutas deste mês e alguns dos seus principais benefícios:

Amora: Rica em antioxidantes, vitaminas e fibras, a amora ajuda a fortalecer o sistema imunológico e promove a saúde cardiovascular.

Ananás (Açores): O ananás produzido nos Açores é uma fonte importante de vitamina C, manganês e bromelina, uma enzima com efeito anti-inflamatório.

Banana (Madeira): A banana da Madeira fornece potássio, vitaminas do complexo B e fibras, essenciais para a regulação do sistema digestivo.

Dióspiro: Este fruto típico do outono é rico em vitamina A, vitamina C e fibras, contribuindo para a saúde ocular e o bom funcionamento intestinal.

Laranja: A laranja destaca-se pelo seu elevado teor de vitamina C, que reforça o sistema imunitário e melhora a absorção de ferro.

Limão: Fonte de vitamina C, flavonoides e compostos antioxidantes, o limão ajuda na prevenção de doenças.

Maçã: A maçã contém fibras, vitaminas e antioxidantes que contribuem para regular o colesterol e a glicemia.

Pêra: Rica em fibras, vitamina C e potássio, a pêra é benéfica para a saúde do coração.

Romã: A romã é rica em antioxidantes, possui propriedades anti-inflamatórias e pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares.

Tangerina: A tangerina fornece vitamina C, folato e carotenoides, que favorecem a saúde ocular e o sistema imunitário.

 

Temas: Novembro Fruta

RELACIONADOS

Poucos sabem, mas guardar os dióspiros junto disto faz toda a diferença

Dicas

Especialista revela porque pode estar a guardar os ovos de forma errada

Hoje às 16:00

Este é o medo de qualquer condutor quando chove. Saiba como agir

Ontem às 15:30

Diga adeus ao cheiro a fritos em casa com estes segredos que os restaurantes não contam

Ontem às 15:00

Passámos a colocar vinagre nos ovos mexidos e já não os fazemos de outra forma

Ontem às 14:30

Aprendemos com uma avó. É assim que se frita sem salpicos nem queimaduras

28 out, 15:30

Só precisa de um lençol para secar roupa dentro de casa em dias de chuva

28 out, 15:00

Dá para fazer isto na air fryer e quase ninguém sabe

27 out, 15:30
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos reage a fim de namoro de ex-concorrente: «Eu fiquei em choque»

Hoje às 10:41

Cristina Ferreira relembra imprevisto em «Somos Portugal»: «Nunca mais fomos convidados»

Hoje às 11:27

Cristina Ferreira faz esclarecimento sobre o «Secret Story 9»: «Qualquer ataque sou eu que recebo, mas nós somos uma equipa de cento e tal pessoas»

Hoje às 10:36

Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Abriu a porta para a morte»

28 out, 12:00

Signos

Atenção, solteiros: se é deste signo, tem tudo para encontrar o amor em outubro

29 set, 14:40

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

29 set, 11:04

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Receitas

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

Hoje às 16:30

É assim que se faz uma tortilha, segundo os chefs espanhóis

Hoje às 15:00

Natal com menos calorias: experimente estes mini bolos-rei

Ontem às 16:00

Já a pensar nos sonhos de abóbora? Estes têm metade das calorias e não precisam de ser fritos

28 out, 16:00

Fora do Estúdio

MacGyver fez parte da sua infância? Veja como está o ator aos 75 anos

Hoje às 15:30

Recorda-se de Susan Boyle? Reapareceu e está irreconhecível

Hoje às 14:30

Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota, volta a emocionar seguidores com gesto do jogador português

Ontem às 16:24

Atraída por um anúncio de roupa de bebé, grávida de 7 meses foi atacada e arrancaram-lhe a bebé. Mulher conta como sobreviveu

Ontem às 15:04

Fotos

Já sabemos que fruta da época é preferível. Mas quais são as de novembro?

Hoje às 17:00

Faça estes bolinhos de coco com ingredientes que já tem em casa

Hoje às 16:30

Especialista revela porque pode estar a guardar os ovos de forma errada

Hoje às 16:00

MacGyver fez parte da sua infância? Veja como está o ator aos 75 anos

Hoje às 15:30