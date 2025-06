A ausência mais notada da última gala do «Big Brother»

Alguns seguidores do programa questionaram a ausência do ex-concorrente.

A mais recente gala do Big Brother ficou marcada por uma ausência notada: Nuno Brito, o último concorrente a ser expulso da casa, não compareceu ao programa deste domingo.

A ausência gerou curiosidade entre os fãs do reality show, sobretudo por se tratar de uma presença que costuma marcar o pós-expulsão. No entanto, Nuno optou por passar a noite rodeado de amigos e família, como mostrou nas redes sociais, onde publicou imagens em ambiente descontraído e longe dos estúdios da TVI.

Depois de ter sido expulso do Big Brother 2025, Nuno Brito regressou ao Porto, onde protagonizou um reencontro emotivo com os filhos. O ex-concorrente da mais recente edição do reality show da TVI partilhou o momento nas redes sociais, com uma palavra que resume tudo.

