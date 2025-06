Nuno Brito já conhecia Lisa antes do «Big Brother»? Ex-concorrente esclarece, finalmente, toda a verdade

Nuno Brito esclareceu um dos assuntos mais comentados dentro e fora do «Big Brother».

A relação entre Lisa e Nuno Brito, dentro da casa do Big Brother 2025, foi uma das mais marcantes — e também uma das mais comentadas. No programa Dois às 10, emitido esta segunda-feira, Nuno Brito abordou as tensões e os desafios da convivência com Lisa, reconhecendo que as diferenças entre ambos se tornaram difíceis de gerir.

Aproveitou a oportunidade para esclarecer, ainda, que não conhecia Lisa antes do Big Brother. A brincadeira entre os dois, de dizerem que já se conhecia, serviu como forma de fazer ciúmes a Igor, concorrente que demonstrou interesse por Lisa.

Durante a entrevista, Nuno rejeitou a ideia de que a sua relação com Lisa fosse parte de um “jogo” dentro da casa. Ainda assim, reconheceu que o ambiente criado entre ambos acabou por influenciar não só a dinâmica interna, como também a perceção do público.

“Começou a ser cansativo para ela e para mim”, admitiu o ex-concorrente, referindo-se ao desgaste emocional acumulado ao longo das semanas. Segundo Nuno, as necessidades distintas de afeto foram a origem de muitos conflitos: "Começou comigo a querer algo que ela não estava disposta a dar. Quanto mais nos aproximava-mos, menos sentido fazia para mim"

Estas questões e dúvidas sobre o que ambos queriam, levou os concorrentes a desentenderem-se e a afastarem-se.

O ex-concorrente falou ainda sobre as acusações de manipulação e de silenciar os restantes colegas. Garantiu que sempre incentivou o diálogo e que nunca impôs o silêncio a ninguém: “As pessoas não queriam falar ali à frente do outro”.

Apesar da polémica em torno da sua postura, Nuno deixa claro que tudo o que viveu no programa foi sentido e verdadeiro. A relação com Lisa, embora marcada por altos e baixos, foi, nas suas palavras, “um desafio emocional que o fez crescer”.