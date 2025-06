Nuno Brito saiu do «Big Brother» e ainda não se reencontrou com quem mais deseja

Nuno Brito, ex-concorrente do «Big Brother», revelou a Maria Botelho Moniz como tem sido a vida após o reality show.

Nuno Brito foi o concorrente expulso na mais recente gala do Big Brother, marcada por momentos de grande tensão e várias reviravoltas. Já fora da casa, e num regresso progressivo à realidade, o ex-participante revelou um desejo simples, mas ainda por concretizar: o reencontro presencial com os filhos.

Em conversa com Maria Botelho Moniz, durante o diário emitido dia 10 de junho, Nuno confessou que ainda não teve oportunidade de abraçar os filhos, embora já tenha falado com eles por videochamada. A emoção foi visível quando recordou o momento: “O meu pai é grande, do tamanho do céu”, cantaram os filhos, numa demonstração de carinho que sensibilizou o ex-concorrente.

Nuno justificou a sua permanência nos estúdios para participar na conversa com Maria Botelho Moniz, destacando a ligação especial à apresentadora que, recorde-se, conduziu o programa “Casa de Vidro”, formato que antecedeu a atual edição do Big Brother.

Nuno explicou que só no dia seguinte seguiria para o Porto, onde terá finalmente o reencontro tão aguardado com os filhos.

Recorde, ainda, a entrevista de Nuno Brito ao «Dois às 10».