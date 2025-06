«Incrível, horrível e nojento»: Luísa Castel-Branco indignada com o que aconteceu no Big Brother

A comentadora Luísa Castel-Branco deu a opinião sincera sobre a expulsão no «Big Brother.

A expulsão de Nuno Brito do “Big Brother 2025” foi um dos temas em destaque na rubrica de comentário do reality show, esta segunda-feira, no “Dois às 10”. Cláudio Ramos lançou o debate admitindo que foi apanhado de surpresa com o resultado da gala de domingo.

Os comentadores do painel — Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz — partilharam da mesma opinião: a saída de Nuno Brito foi, nas suas palavras, injusta.

Luísa Castel-Branco não escondeu a indignação com a decisão do público e foi taxativa: “Incrível, horrível e nojento”, classificou, visivelmente incrédula com o desfecho.

Cinha Jardim, por sua vez, apontou o nome de quem, no seu entender, deveria ter deixado a casa: Carina. A socialite não poupou críticas à concorrente, apelidando-a de “mosca morta”, por considerar que tem pouca intervenção no jogo.

Gonçalo Quinaz partilhou da mesma análise e foi ainda mais direto: “O prazo de validade da Carina no jogo já terminou há muito tempo”, atirou, defendendo que Nuno Brito ainda tinha muito a oferecer à dinâmica da casa.

A saída de Nuno Brito está a gerar reação nas redes sociais, com vários seguidores do programa a manifestarem surpresa semelhante à dos comentadores. Resta saber como a casa vai reagir à ausência de um dos jogadores mais interventivos desta edição.