Estrela de reality show português condenado a 12 anos de prisão depois de tentar matar o filho

Nuno da Silva, conhecido do público pelo programa Love On Top, foi condenado a 12 anos e meio de prisão por um crime que chocou o país, após tentar matar o próprio filho, de apenas cinco anos.

Nuno da Silva, que se tornou conhecido do público no reality show Love On Top, foi condenado a 12 anos e meio de prisão por tentar matar o próprio filho, de cinco anos.

O caso aconteceu na casa do arguido, na Quinta do Conde, em Sesimbra. Segundo ficou provado em tribunal, Nuno da Silva terá drogado a criança com comprimidos, colocado um pano com éter etílico sobre a boca e ainda regado o corpo com gasolina, enquanto o menino dormia.

Durante o julgamento, o ex-concorrente invocou uma alegada perturbação psíquica, mas essa versão acabou por ser rejeitada pelo tribunal, que não reconheceu qualquer incapacidade que justificasse os atos.

Entretanto, a mãe da criança e ex-mulher do arguido reagiu à decisão nas redes sociais, mostrando-se aliviada com o desfecho do processo: “A verdade resistiu e a justiça confirmou”, escreveu.

O caso chocou pela gravidade dos factos e pela ligação do arguido ao universo televisivo, onde ganhou notoriedade junto do público português.