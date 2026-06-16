Condenado por violência doméstica, Nuno Homem de Sá revela nome que deu à pulseira eletrónica: «É o diminutivo da minha namorada»

Nuno Homem de Sá falou pela primeira vez após ter sido condenado a três anos de prisão, com pena suspensa, por um crime de violência doméstica contra a ex-namorada, Frederica Lima.

O ator estava também acusado dos crimes de violação de domicílio e perturbação da vida privada, mas acabou condenado apenas por violência doméstica. Em entrevista exclusiva ao programa 'Dois às 10', da TVI, Nuno Homem de Sá mostrou-se descontente com a decisão do tribunal e garantiu não concordar com a condenação, falando em «mentiras puras e factos distorcidos».

Durante a conversa, Nuno Homem de Sá falou ainda sobre a pulseira eletrónica que utiliza há vários meses, revelando que até já lhe deu um nome. «Já tenho esta pulseira, já lhe dei nome. Chama-se Nina, que é o diminutivo do nome da minha namorada. E já me habituei. Quase há um ano que ando com isto, não me incomoda grande coisa», explicou.

O ator sublinhou ainda que nunca incumpriu qualquer medida imposta pelas autoridades. «Nunca houve qualquer infração. Isto está aqui e podia ser utilizado numa pessoa que realmente precisasse dela, mas tudo bem», acrescentou.

A entrevista completa foi exibida esta terça-feira no 'Dois às 10', onde Nuno Homem de Sá reagiu à sentença e partilhou a forma como tem vivido este período marcado pelo processo judicial.