Condenado por violência doméstica, Nuno Homem de Sá revela nome que deu à pulseira eletrónica: «É o diminutivo da minha namorada»

  • Dois às 10
  • Ontem às 12:32
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Nuno Homem de Sá falou pela primeira vez após ter sido condenado a três anos de prisão, com pena suspensa, por um crime de violência doméstica contra a ex-namorada, Frederica Lima.

O ator estava também acusado dos crimes de violação de domicílio e perturbação da vida privada, mas acabou condenado apenas por violência doméstica. Em entrevista exclusiva ao programa 'Dois às 10', da TVI, Nuno Homem de Sá mostrou-se descontente com a decisão do tribunal e garantiu não concordar com a condenação, falando em «mentiras puras e factos distorcidos».

Durante a conversa, Nuno Homem de Sá falou ainda sobre a pulseira eletrónica que utiliza há vários meses, revelando que até já lhe deu um nome. «Já tenho esta pulseira, já lhe dei nome. Chama-se Nina, que é o diminutivo do nome da minha namorada. E já me habituei. Quase há um ano que ando com isto, não me incomoda grande coisa», explicou.

O ator sublinhou ainda que nunca incumpriu qualquer medida imposta pelas autoridades. «Nunca houve qualquer infração. Isto está aqui e podia ser utilizado numa pessoa que realmente precisasse dela, mas tudo bem», acrescentou.

A entrevista completa foi exibida esta terça-feira no 'Dois às 10', onde Nuno Homem de Sá reagiu à sentença e partilhou a forma como tem vivido este período marcado pelo processo judicial.

Emoções sem limites?
TORNE-SE PREMIUM
Temas: Nuno Homem de Sá Frederica Lima Dois às 10 Violência Doméstica
Sentiu a emoção desta história? Imagine vivê-la sem interrupções.
TORNE-SE PREMIUM

A Não Perder

Eram amigas na ficção, mas nos bastidores era bem diferente: «Era muito boa atriz para fingir que éramos amigas»

Ontem às 16:35

Filhos viram o pai abandonar a mãe após o diagnóstico de cancro: «Nem foi ao funeral»

Ontem às 15:39

Jovem com autismo surpreende Cristina Ferreira com presente especial. E há um detalhe que tocou a apresentadora

Ontem às 15:14

Estes são os 14 tesouros do Norte que podem tornar-se Maravilhas de Portugal

Ontem às 12:46

Após perder nove quilos e submeter-se a cirurgia, cantora portuguesa deixa Cristina Ferreira sem palavras: «Tu estás linda»

Ontem às 11:45

Não espere pelo Prime Day: este aspirador vertical que aspira e lava já está com 47% de desconto

Ontem às 10:33

Bronca em direto. Leomarte Freire chama Daniela Santo de "lixo": «Não tenho interesse em falar»

Ontem às 10:32
MAIS

Mais Vistos

Criança com autismo oferece presente de fé a Cristina Ferreira: «Tu sabes que eu acredito e confio»

Ontem às 11:01

Flávio viu o pai abandonar a mãe depois do diagnóstico de cancro: «Já o retirei da minha vida»

Ontem às 11:55

Revoltado com o que ouviu, Leomarte Freire manda recado a comentador da TVI: «Esquece-se do papel que fez»

Ontem às 10:11

Antes de morrer, mãe de Flávio fez um pedido emocionante ao filho: «Foi a primeira coisa que ela pediu»

Ontem às 11:55

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de junho

1 jun, 11:18

Horóscopo de maio: este é o signo que ocupa o último lugar e que vai ter mais desafios

1 mai, 15:44

Horóscopo de maio: taróloga revela o signo mais favorecido do mês

1 mai, 11:05

Previsões para abril: saiba o que o seu signo pode esperar no amor, trabalho e saúde

31 mar, 12:26

Receitas

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

Ontem às 16:07

Procura uma sobremesa simples para o verão? Experimente este semifrio de gelatina e pêssego

12 jun, 16:00

Saiba como assar sardinhas na air fryer sem que o cheiro a peixe invada a casa

12 jun, 15:00

Quem prova estas sardinhas no forno jura que foram feitas na brasa

11 jun, 16:00

Fora do Estúdio

Eram amigas na ficção, mas nos bastidores era bem diferente: «Era muito boa atriz para fingir que éramos amigas»

Ontem às 16:35

Jéssica Vieira desvenda detalhes sobre o novo namorado: «Era esta a pessoa que procurava há muito tempo. E estava tão perto»

Ontem às 09:36

Inédito: Catarina Miranda mostra o presente que nunca chegou às mãos de Afonso Leitão

15 jun, 16:18

Jéssica Vieira e Marcelo Palma acabam com os rumores e revelam finalmente o que os une

15 jun, 10:28

Fotos

Eram amigas na ficção, mas nos bastidores era bem diferente: «Era muito boa atriz para fingir que éramos amigas»

Ontem às 16:35

Esta salada fresca é perfeita para os dias quentes e fica pronta em poucos minutos

Ontem às 16:07

Filhos viram o pai abandonar a mãe após o diagnóstico de cancro: «Nem foi ao funeral»

Ontem às 15:39

Jovem com autismo surpreende Cristina Ferreira com presente especial. E há um detalhe que tocou a apresentadora

Ontem às 15:14