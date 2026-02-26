Nuno Janeiro sobre a mãe do filho: «Somos muito amigos. Adoro-a»

Após conquistar o sexto lugar na 1.ª Companhia, Nuno Janeiro esteve no Dois às 10 para falar da prestação no reality show e também do seu percurso pessoal.

O sexto classificado da 1.ª Companhia esteve esta quinta-feira, 26 de fevereiro, no programa Dois às 10 e viveu um dos momentos mais emocionantes desde que saiu da aventura militar da TVI.

Nuno Janeiro sentou-se à conversa com Cristina Ferreira e falou sobre os 51 dias em que esteve afastado da família, sobretudo do filho, Dinis, de oito anos. Questionado sobre a conversa que teve com o menino antes de entrar no programa, o ex-recruta revelou: “Disse-lhe que o papá ia fazer um trabalho, que ia ser bom para todos”.

Na reta final da entrevista, o finalista falou ainda sobre a relação com a mãe do filho, deixando claro que, apesar da separação, o respeito e a união permanecem. “Somos uma família. Continuamos a ser uma família, fizemos questão de reforçar esse laço, ainda ontem estivemos todos juntos. Somos muito amigos, adoro-a, é uma mãe maravilhosa, pronto… pelas circunstâncias da vida não deu e penso que as crianças não têm que pagar por isso”, afirmou.

Nuno acrescentou ainda que, por vezes, insistir numa relação apenas pelos filhos pode não ser o melhor caminho: “Às vezes tenta-se lutar um bocadinho mais para estar juntos para as crianças verem os pais juntos, penso que não é o melhor caminho, porque às vezes sai o tiro pela culatra, mas continuamos a ser uma família linda e maravilhosa e a gente adora-se”.

Uma entrevista marcada pela emoção e pela prova de que, mais do que classificações, há laços que falam mais alto