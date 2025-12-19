Após preocupação dos fãs, Nuno Markl volta às redes sociais e atualiza estado de saúde

  • Dois às 10
  • Há 9 min

Após dias de ausência, Nuno Markl revela como está a recuperação do AVC.

Nuno Markl está de volta à rádio já esta sexta-feira, 29 de dezembro, ainda que de forma excecional. O humorista junta-se a Pedro Ribeiro para um episódio especial do programa “Um Belo Par de Jarras!”, dedicado às músicas de Natal.

A emissão vai para o ar às 23h00, na Rádio Comercial, e será gravada a partir de dois locais distintos: enquanto Pedro Ribeiro estará no estúdio, Nuno Markl participará diretamente do hospital, onde continua internado.

Para assinalar o momento, o radialista recorreu às redes sociais e partilhou um verdadeiro “tesourinho” da sua infância: uma fotografia antiga de Natal ao lado da irmã, Ana Markl, tirada algures nos anos 80.

Nuno Markl aproveitou também para atualizar os seguidores sobre o seu estado de saúde, justificando a ausência das redes sociais nas últimas semanas. Por recomendação médica, tem estado mais resguardado para se concentrar na recuperação.

Isto vai devagarinho, mas vai, meus amigos. Um contínuo e infinito obrigado pelo vosso carinho. É tão curativo como a fisioterapia, acreditem, concluiu, numa mensagem que rapidamente gerou uma onda de apoio e carinho.

