AVC de Nuno Markl: a pessoa que estava ao lado do humorista e que o salvou ao ligar para o 112

  • Dois às 10
  • Hoje às 08:43

Nuno Markl passou por um grande susto de saúde ao sofrer um AVC. O apoio dos portugueses têm sido grande e o humorista já agradeceu, deixando ainda palavras a pessoas muito especiais.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Nuno Markl foi internado de urgência na passada quinta-feira, dia 20, na sequência de um AVC. Depois de tranquilizar os seguidores no Instagram e garantir que está a recuperar, o humorista voltou a partilhar um momento íntimo e profundamente emocional sobre as pessoas que o têm amparado neste momento delicado.

Poucos dias após revelar publicamente o susto de saúde que viveu, Nuno Markl abriu novamente o coração nas redes sociais. Visivelmente tocado pelo apoio que tem recebido, o humorista destacou aqueles que descreve como o seu “maior amparo”, nomeadamente o filho que lhe salvou a vida ao ser o responsável pela chamada para os serviços de emergência: “Adoro receber visitas. Tenho tanta sorte em ter o melhor filho do mundo, que me salvou a vida e tratou do 112 e de tudo com o maior sangue frio. Tanta sorte por ter a melhor namorada do mundo e a melhor ex do mundo, Ana Galvão. Por ter a melhor irmã do mundo, Ana Markl, o melhor sobrinho do mundo, o Manel, que me mandou por ela um Charlie Brown que me acalma só de olhar para ele”, escreveu.

O apresentador não ficou por aqui e fez questão de mencionar ainda alguns dos amigos mais próximos, que lhe têm feito chegar carinho e presença constante: “E os melhores amigos do mundo, como o Bruno Nogueira, o Pedro Ribeiro, a Mafalda Santos ou o Fernando Alvim, que me atribuiu aqui um troféu de Monstro do Ano honorário. E mesmo os que não vieram cá estão sempre presentes, em contacto.

Nuno Markl confessou ainda que esta experiência o tem deixado particularmente sensível — mas também mais desperto para a sorte que sente: “Não me sinto sozinho um instante que seja. Ironicamente, há muito tempo que não estava tão consciente do quão felizardo sou com as minhas pessoas. Estou também lamechas e a chorar por tudo, mas acho que faz parte.

Numa fase de recuperação e reflexão, o humorista mostra-se grato e rodeado de afeto — um retrato humano e comovente de quem, mesmo no meio do susto, encontra força no amor dos que o acompanham

Temas: Nuno Markl AVC Radio Dois às 10

RELACIONADOS

Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»

Fora do Estúdio

Goucha mostrou-nos a sua casa por dentro e os detalhes estão a gerar dezenas de comentários

Hoje às 16:21

O detalhe que poucos conhecem sobre a relação de Nuno Markl com a famosa ex-companheira

Hoje às 09:09

Deixaram as filhas de 9 e 4 anos sozinhas em casa no Natal com refeições congeladas e partiram de férias para o México

21 nov, 14:30

Ex-concorrente do «Big Brother Verão» e cantora famosa volta para ex-namorado

21 nov, 14:00

Lembra-se de Sérgio e da Verónica do «Big Brother»? Filha do casal já é adulta e dizem que é igual à mãe

21 nov, 13:45

Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»

21 nov, 13:00

Ninguém imaginava isto. Idosos vivem a experiência do «Secret Story» com segredos inesperados. Veja o vídeo

21 nov, 11:53
MAIS

Mais Vistos

«Achas que o Pedro se envolveria com outra pessoa?». Marisa Susana dá a resposta que poucos querem ouvir

Hoje às 12:09

Pedro Jorge abandona a cadeira quente em lágrimas e deixa a Casa sem reação. Cristina Ferreira explica: «Só hoje é que vamos saber»

Hoje às 11:02

Indignado com a saída de Marisa Susana, Cláudio Ramos afirma: «Ela só sai porque…»

Hoje às 10:18

Cristina Ferreira sobre comentário dirigido a Liliana: «Nenhuma mulher gostaria de ouvir isso»

Hoje às 10:50

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

É a receita de tarte de amêndoa mais fácil de fazer. Uma receita que conforta os dias frios

20 nov, 14:00

Bacalhau com espinafres: eis a receita que faz sucesso quando recebemos convidados em casa

18 nov, 17:00

Esta receita de carne estufada é a comida de conforto mais fácil de cozinhar. E tão portuguesa

18 nov, 13:45

Faça castanhas na air fryer. Demora poucos minutos e ficam iguais às da rua

15 nov, 09:00

Fotos

Mais de 600 pessoas compraram este edredom no último mês. E está agora com 20% de desconto

Há 1h e 12min

Desentope o nariz, elimina vírus e impede contágios. Tenha isto sempre no seu quarto à noite

Hoje às 17:00

Menino de apenas 12 anos morreu subitamente em casa de amigos. Melhor amiga esteve com ele nos últimos momentos enquanto pedia ajuda

Hoje às 16:55

Quando este comportamento aparece numa relação, pode levar ao divórcio

Hoje às 16:30