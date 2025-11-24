AVC de Nuno Markl: a pessoa que estava ao lado do humorista e que o salvou ao ligar para o 112

Nuno Markl passou por um grande susto de saúde ao sofrer um AVC. O apoio dos portugueses têm sido grande e o humorista já agradeceu, deixando ainda palavras a pessoas muito especiais.

Nuno Markl foi internado de urgência na passada quinta-feira, dia 20, na sequência de um AVC. Depois de tranquilizar os seguidores no Instagram e garantir que está a recuperar, o humorista voltou a partilhar um momento íntimo e profundamente emocional sobre as pessoas que o têm amparado neste momento delicado.

Poucos dias após revelar publicamente o susto de saúde que viveu, Nuno Markl abriu novamente o coração nas redes sociais. Visivelmente tocado pelo apoio que tem recebido, o humorista destacou aqueles que descreve como o seu “maior amparo”, nomeadamente o filho que lhe salvou a vida ao ser o responsável pela chamada para os serviços de emergência: “Adoro receber visitas. Tenho tanta sorte em ter o melhor filho do mundo, que me salvou a vida e tratou do 112 e de tudo com o maior sangue frio. Tanta sorte por ter a melhor namorada do mundo e a melhor ex do mundo, Ana Galvão. Por ter a melhor irmã do mundo, Ana Markl, o melhor sobrinho do mundo, o Manel, que me mandou por ela um Charlie Brown que me acalma só de olhar para ele”, escreveu.

O apresentador não ficou por aqui e fez questão de mencionar ainda alguns dos amigos mais próximos, que lhe têm feito chegar carinho e presença constante: “E os melhores amigos do mundo, como o Bruno Nogueira, o Pedro Ribeiro, a Mafalda Santos ou o Fernando Alvim, que me atribuiu aqui um troféu de Monstro do Ano honorário. E mesmo os que não vieram cá estão sempre presentes, em contacto.”

Nuno Markl confessou ainda que esta experiência o tem deixado particularmente sensível — mas também mais desperto para a sorte que sente: “Não me sinto sozinho um instante que seja. Ironicamente, há muito tempo que não estava tão consciente do quão felizardo sou com as minhas pessoas. Estou também lamechas e a chorar por tudo, mas acho que faz parte.”

Numa fase de recuperação e reflexão, o humorista mostra-se grato e rodeado de afeto — um retrato humano e comovente de quem, mesmo no meio do susto, encontra força no amor dos que o acompanham