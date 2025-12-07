De cadeira de rodas, Nuno Markl quebra silêncio dos últimos dias e emociona fãs com reencontro muito especial

Depois de mais de duas semanas internado na sequência de um AVC, Nuno Markl voltou a dar notícias aos seguidores. Num registo simples, mas profundamente comovente, o humorista surgiu de cadeira de rodas e protagonizou um reencontro especial que marcou esta nova fase da sua recuperação.

Nuno Markl continua a recuperar do AVC que o levou a ser internado de urgência há mais de 15 dias. O humorista, de 54 anos, tem mantido alguma reserva durante este período, surgindo apenas pontualmente nas redes sociais para tranquilizar os seguidores.

Este domingo, dia 7, Nuno Markl partilhou um conjunto de fotografias marcantes: aparece ao ar livre, em cadeira de rodas, acompanhado pelas suas cadelas — o primeiro registo público desde o episódio que o afastou da rotina habitual.

“O meu jejum de Instagram vai continuar, mas queria só melhorar a vossa tarde com estas fotos da minha bela tarde”, escreveu, agradecendo o carinho de quem o tem acompanhado à distância.

“A escalada continua. É íngreme, mas não faz mal. Até breve e obrigado pelo apoio!”, rematou o apresentador e radialista, que tem mostrado determinação e otimismo ao longo de todo o processo de recuperação.

A publicação foi rapidamente inundada com mensagens de força, num claro sinal de que o público continua atento e solidário nesta fase mais delicada da sua vida.