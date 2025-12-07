De cadeira de rodas, Nuno Markl quebra silêncio dos últimos dias e emociona fãs com reencontro muito especial

  • Dois às 10
  • Ontem às 22:09

Depois de mais de duas semanas internado na sequência de um AVC, Nuno Markl voltou a dar notícias aos seguidores. Num registo simples, mas profundamente comovente, o humorista surgiu de cadeira de rodas e protagonizou um reencontro especial que marcou esta nova fase da sua recuperação.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Nuno Markl continua a recuperar do AVC que o levou a ser internado de urgência há mais de 15 dias. O humorista, de 54 anos, tem mantido alguma reserva durante este período, surgindo apenas pontualmente nas redes sociais para tranquilizar os seguidores.

Este domingo, dia 7, Nuno Markl partilhou um conjunto de fotografias marcantes: aparece ao ar livre, em cadeira de rodas, acompanhado pelas suas cadelas — o primeiro registo público desde o episódio que o afastou da rotina habitual.

“O meu jejum de Instagram vai continuar, mas queria só melhorar a vossa tarde com estas fotos da minha bela tarde”, escreveu, agradecendo o carinho de quem o tem acompanhado à distância.

“A escalada continua. É íngreme, mas não faz mal. Até breve e obrigado pelo apoio!”, rematou o apresentador e radialista, que tem mostrado determinação e otimismo ao longo de todo o processo de recuperação.

A publicação foi rapidamente inundada com mensagens de força, num claro sinal de que o público continua atento e solidário nesta fase mais delicada da sua vida.

Temas: Nuno Markl AVC Dois às 10

RELACIONADOS

«Espero que compreendam»: Nuno Markl toma decisão após sofrer AVC e fãs reagem em massa

No hospital, Nuno Markl faz a declaração de amor mais especial: «Comove-me muito pensar que...»

Após AVC de Nuno Markl, neurologista avisa para 3 sintomas de alerta: «Deve chamar imediatamente o 112»

Fora do Estúdio

Entre na mansão de Liliana Filipa e Daniel Gregório, que está a ser construída durante a polémica traição

5 dez, 16:18

5 anos após a sua morte, Sara Carreira é recordada pela melhor amiga: «O que eu dava para que estivesses aqui»

5 dez, 15:55

Era uma das musas da TV portuguesa no início dos anos 2000. Hoje, está envolvida num drama familiar

5 dez, 15:22

Atriz da TVI expõe o ex-companheiro nas redes sociais: «Felizmente, libertei-me»

5 dez, 14:38

Foi aqui que Rute Cardoso ganhou força no dia em que Diogo Jota faria 29 anos

5 dez, 10:04

Francisco Monteiro expõe esquema que o está a afetar: «Milhares de euros perdidos»

5 dez, 09:16

Diogo Jota faria hoje 29 anos. Última publicação do jogador é 'inundada' de homenagens

4 dez, 16:27
MAIS

Mais Vistos

Dylan tem reação inesperada ao ver imagens de Inês: «Não tinha visto aquelas imagens»

1 dez, 11:18

Em direto, Cristina Ferreira apanha todos de surpresa: «Vou partilhar um vídeo meu e é com muito orgulho que o partilho»

4 dez, 10:42

«Ficaram a gozar o prato»: o relato arrepiante do motorista vítima do ataque mais violento nos tumultos após a morte de Odair Moniz

4 dez, 11:51

Cristina Ferreira anuncia notícia bombástica: «Há uma notícia para dar ao mundo»

1 dez, 09:58

Signos

Taróloga revela que este signo tem tendência para ter o papel de amante em dezembro

28 nov, 11:10

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de dezembro

28 nov, 10:59

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Receitas

O segredo para cozer bacalhau é mantê-lo longe do lume. Descubra como fazem os chefs

5 dez, 14:30

Encontrámos a melhor receita de pão na air fryer. E é saudável

3 dez, 15:30

Esta é a receita ideal para uma marmita de última hora

28 nov, 15:30

Faça esta tarte de maçã em apenas 5 minutos na frigideira

26 nov, 14:45

Fotos

De cadeira de rodas, Nuno Markl quebra silêncio dos últimos dias e emociona fãs com reencontro muito especial

Ontem às 22:09

Nunca mais fique sem saber o que oferecer ao ser convidado para jantar. Isto é o que resulta melhor

Ontem às 09:00

É tempo de gripe. Conheça 20 alimentos fundamentais para reforçar a sua saúde

6 dez, 09:00

Nunca mais vai dormir sem colocar uma folha de louro por baixo da almofada

6 dez, 07:32