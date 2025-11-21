«Deixo uma lição para todos»: Nuno Markl faz primeira publicação após sofrer AVC

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:41
Nuno Markl
Nuno Markl

Nuno Markl partilhou a sua primeira mensagem pública desde que sofreu um AVC.

O humorista e radialista Nuno Markl, que está internado no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, após ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC), falou pela primeira vez desde que foi hospitalizado. «Estou a pensar nisto como recolha de material para uma boa edição d’O Homem Que Mordeu o Cão, malta! Obrigado por todo o amor. Estou em óptimas mãos aqui no São Francisco Xavier, estou a a recuperar aos poucos e deixo uma lição para todos: não somos super-homens. Por muito que se amem as 789675 coisas que fazemos, elas podem dar cabo de nós…», disse.

Nuno Markl deu, na passada quinta-feira, entrada no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, após ter sido inicialmente assistido no Hospital de Cascais, devido a um AVC.

Desde que a notícia foi divulgada, têm-se multiplicado as mensagens de celebridades de todas as áreas nas redes sociais. Cláudio Ramos também não ficou indiferente e interrompeu mesmo a emissão do «Dois às 10» para deixar uma mensagem ao colega do pequeno ecrã.

Fora do Estúdio

