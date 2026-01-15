Dois meses depois de sofrer um AVC, Nuno Markl continua internado: «Estou na fase perigosa da recuperação»

O humorista e radialista Nuno Markl atualizou o estado de saúde.

Nuno Markl atravessa uma fase determinante no processo de recuperação depois de ter sofrido dois AVC. Em direto do hospital, na Rádio Comercial, o humorista explicou que, apesar de se sentir mais confiante, este é um momento que exige especial cuidado.

“Estou na minha fase perigosa de recuperação, porque não estando ainda capaz de levar uma vida independente, acho que já estou”, afirmou. “Estou confiançudo, basicamente, nesta fase.”

Segundo o radialista, esta sensação de progresso pode ser traiçoeira, já que o corpo ainda não recuperou totalmente, apesar dos sinais positivos. Ainda assim, Markl mostra-se otimista e motivado, destacando os resultados da fisioterapia e as melhorias na mobilidade.

“Consigo estar de pé, firme e hirto. Ainda não tenho independência para andar sozinho, mas já consigo tomar duche em pé”, contou, deixando também uma nota bem-humorada: “Malta, prezem o vosso duche em pé.”

A recuperação segue de forma lenta, mas consistente, com Nuno Markl a sublinhar a importância de respeitar os limites do corpo nesta fase sensível, mantendo o foco na saúde física e emocional.