«Espero que compreendam»: Nuno Markl toma decisão após sofrer AVC e fãs reagem em massa

  Dois às 10
  Hoje às 08:44

Nuno Markl anuncia decisão depois de uma recomendação médica.

Nuno Markl voltou a atualizar os seguidores sobre o seu estado de saúde e anunciou uma decisão importante no processo de recuperação. Após ter sofrido um AVC, o humorista e radialista revelou que vai afastar-se temporariamente das redes sociais, cumprindo uma recomendação médica que pretende garantir-lhe tempo, foco e tranquilidade nesta fase delicada.

Numa publicação partilhada no Instagram, Markl explicou que este “detox digital” é agora parte essencial do tratamento: “Malta, até por conselho médico vou estar um pouco mais arredado desta app. Espero que compreendam. Irei dizendo coisas de vez em quando, mas parte do tratamento passa por um detox de redes sociais e do caos que vem com elas. (Isto é um conselho válido também para quem não teve AVC).”

Com a lucidez e humor que o caracterizam, o apresentador do Taskmaster sublinhou que precisa de se dedicar inteiramente a si e à família, deixando, ainda assim, a garantia de que tudo está a evoluir de forma positiva. “Agradeço todo o vosso curativo amor, mas esta altura pede que me dedique um pouco mais a mim e aos meus. Está tudo bem encaminhado, mas é um processo com trabalhinho duro pela frente. Abraço-o com entusiasmo. Um valente até já e um sólido ‘I’ll be back!’”

A decisão foi recebida com enorme carinho por parte dos fãs, que inundaram a caixa de comentários com mensagens de apoio e admiração. “Boa recuperação”, “Bom descanso”, “Boa decisão”, “Cá te esperamos”, ou ainda “Vai e volta quando for tempo, mas volta”, foram apenas algumas das reações de quem segue o artista há tantos anos.

 

