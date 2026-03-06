«Estou emocionado e histérico»: Nuno Markl prepara-se para fazer algo que não acontecia desde o início do internamento

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:23

Internado desde novembro, Nuno Markl prepara-se para viver um momento especial no processo de recuperação.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Depois de cerca de três meses de internamento hospitalar, Nuno Markl prepara-se para viver um momento especial na sua recuperação: passar a primeira noite em casa. O humorista revelou a novidade esta sexta-feira, durante a emissão da rubrica O Homem que Mordeu o Cão, da Rádio Comercial, transmitida diretamente do hospital.

O comunicador explicou que a saída faz parte de um teste importante no processo de recuperação. Este fim de semana, Markl vai regressar temporariamente a casa, onde ficará acompanhado pela namorada e pela família. “Vai servir para avaliar as dificuldades que tenho e se é preciso adaptar alguma coisa lá em casa. Estou emocionado e histérico”, confessou o humorista aos ouvintes.

Apesar das limitações ainda presentes, Markl mantém o sentido de humor que o caracteriza e até brincou com algumas situações recentes. “Continuo a perder peso, as calças deixam de me servir. Fiquei quase em cuecas na rua, numa das minhas idas fora de casa”, contou.

Nas últimas semanas, o radialista já tinha tido algumas saídas pontuais do hospital — incluindo uma deslocação para votar nas eleições presidenciais — mas esta será a primeira vez desde novembro que passa uma noite em casa.

O momento representa mais um passo importante no caminho da recuperação, algo que Markl tem partilhado com transparência e emoção com os seguidores nas redes sociais, onde tem recebido inúmeras mensagens de apoio.

Temas: Nuno Markl AVC Dois às 10

RELACIONADOS

Fora do hospital, Nuno Markl mostra-se apaixonado ao lado da namorada: «Por ela, salto da cadeira de rodas»

Fora do Estúdio

Cantora acarinhada pelos portugueses surge muito mais magra: «Antes de entrar num sítio, já sentia os olhares»

Hoje às 16:29

83 anos e este corpo? Atriz surpreende ao mostrar-se de biquíni

Hoje às 16:00

Aos 82 anos e com a vitalidade de 30: descobrimos o que este homem faz

Hoje às 16:00

Depois de falar de Francisco Monteiro, Bárbara Parada revela como conheceu o atual namorado

Hoje às 14:34

Após «sete meses complicados de gerir», Cláudio Ramos vive momento especial: «Os meus olhos encheram-se de água»

Hoje às 10:08

Cantora portuguesa surpreendida com gesto de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota: «Não mostro isto ao acaso»

Hoje às 09:42

Aos 48, Sandra Felgueiras faz isto duas vezes por semana para manter a forma física

Ontem às 17:00
MAIS

Mais Vistos

TVI anuncia os jurados do seu novo talent show: veja os nomes

Hoje às 11:34

Após rumores de separação, apresentadora da TVI explica porque bloqueou o marido nas redes sociais

Ontem às 10:20

"Grandes amigos afastaram-se de nós": Eduardo Madeira amizades rompidas após denúncia de bullying

Ontem às 11:22

“Descobri que o meu marido me traiu com a minha mãe”: Joana sofre com traição insólita

Ontem às 11:42

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

Ontem às 16:00

Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

Ontem às 15:00

Arroz de camarão: alternativa descomplicada ao arroz de marisco que se prepara em pouco mais de 30 minutos

4 mar, 17:00

Há um ingrediente que transforma este bolo de limão clássico: veja a receita

4 mar, 16:00

Fotos

Cantora acarinhada pelos portugueses surge muito mais magra: «Antes de entrar num sítio, já sentia os olhares»

Hoje às 16:29

83 anos e este corpo? Atriz surpreende ao mostrar-se de biquíni

Hoje às 16:00

Aos 82 anos e com a vitalidade de 30: descobrimos o que este homem faz

Hoje às 16:00

«Estou emocionado e histérico»: Nuno Markl prepara-se para fazer algo que não acontecia desde o início do internamento

Hoje às 15:23