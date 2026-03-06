«Estou emocionado e histérico»: Nuno Markl prepara-se para fazer algo que não acontecia desde o início do internamento

Internado desde novembro, Nuno Markl prepara-se para viver um momento especial no processo de recuperação.

Depois de cerca de três meses de internamento hospitalar, Nuno Markl prepara-se para viver um momento especial na sua recuperação: passar a primeira noite em casa. O humorista revelou a novidade esta sexta-feira, durante a emissão da rubrica O Homem que Mordeu o Cão, da Rádio Comercial, transmitida diretamente do hospital.

O comunicador explicou que a saída faz parte de um teste importante no processo de recuperação. Este fim de semana, Markl vai regressar temporariamente a casa, onde ficará acompanhado pela namorada e pela família. “Vai servir para avaliar as dificuldades que tenho e se é preciso adaptar alguma coisa lá em casa. Estou emocionado e histérico”, confessou o humorista aos ouvintes.

Apesar das limitações ainda presentes, Markl mantém o sentido de humor que o caracteriza e até brincou com algumas situações recentes. “Continuo a perder peso, as calças deixam de me servir. Fiquei quase em cuecas na rua, numa das minhas idas fora de casa”, contou.

Nas últimas semanas, o radialista já tinha tido algumas saídas pontuais do hospital — incluindo uma deslocação para votar nas eleições presidenciais — mas esta será a primeira vez desde novembro que passa uma noite em casa.

O momento representa mais um passo importante no caminho da recuperação, algo que Markl tem partilhado com transparência e emoção com os seguidores nas redes sociais, onde tem recebido inúmeras mensagens de apoio.