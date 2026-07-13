«Eu sabia que este dia ia chegar»: Nuno Markl gera onda de reações com partilha emocionante

Nuno Markl partilhou um desabafo que rapidamente emocionou os seguidores. O humorista refletiu sobre o crescimento do filho, Pedro, de 17 anos, e revelou um momento que o marcou profundamente.

A acompanhar uma fotografia antiga, onde surge com o filho ao colo ainda bebé, Markl começou por recordar o motivo que o levou a tirar a carta de condução há vários anos. «Pois. Eu sabia que este dia ia chegar. Tirei a carta de condução muito por causa deste bebé. Era, de facto, injusto que só a mãe tivesse a capacidade para ir a sítios, por exemplo sempre que ele precisava de um medicamento a uma hora tardia», escreveu.

O radialista revelou depois que foi precisamente o filho quem, desta vez, assumiu esse papel. Depois de lhe acabar a medicação, Pedro, que tirou recentemente a carta de condução, ofereceu-se para ir à farmácia buscar o medicamento. «Bem, o bebé já tem licença de condução há umas semanas e hoje acabou-se-me a Rosuvastatina. O Pedro pegou no carro com gosto e prontidão e aí foi ele com a receita à farmácia», contou.

Nuno Markl confessou ainda que, desde o AVC que sofreu em novembro do ano passado, vive este tipo de momentos com uma sensibilidade diferente. «E eu, que fiquei mais lamechas depois dos AVC, dou por mim a apreciar um daqueles momentos full circle que encerram o mais perto que conseguiremos chegar do sentido da vida», concluiu.

Recorde-se que foi o filho Pedro quem salvou o pai ao chamar o INEM. A publicação encheu-se rapidamente de mensagens de carinho, com muitos seguidores a identificarem-se com a emoção do humorista ao ver o filho assumir, agora, um papel de maior autonomia e responsabilidade.