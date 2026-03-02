Fora do hospital, Nuno Markl mostra-se apaixonado ao lado da namorada: «Por ela, salto da cadeira de rodas»

Em recuperação após um AVC, Nuno Markl voltou a emocionar os seguidores ao partilhar um momento especial fora do hospital.

Ainda a recuperar do AVC que sofreu em novembro do ano passado, Nuno Markl tem recorrido ao Instagram para ir atualizando os fãs sobre o processo de recuperação.

Desta vez, o comunicador, de 54 anos, surpreendeu ao partilhar registos num cenário diferente: um hotel, onde surgiu acompanhado pela namorada, Teresa Sacramento. Na legenda das imagens, Nuno Markl deixou uma frase que rapidamente conquistou os seguidores: “Por ela, salto da cadeira de rodas (e passo para uma cadeira super elegante)”.

A publicação foi recebida com uma onda de carinho e mensagens de apoio, num momento que simboliza não só a força do radialista, mas também a importância do amor e da companhia nesta fase delicada da sua vida.