Horas antes de ser internado, Nuno Markl mostrava como o dia era diferente: «Acho que a Chiclete percebeu»

Horas antes de ser internado, Nuno Markl partilhou nas redes sociais uma mensagem

Nuno Markl, de 54 anos, foi internado de urgência, na passada quinta-feira, dia 20, na sequência de um AVC.

Horas antes de ser admitido no Hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa, depois de ter recebido assistência inicial numa unidade hospitalar de Cascais, o humorista publicou uma mensagem no Instagram, onde se mostrou cúmplice da sua cadela Chiclete.

«Acho que a Chiclete percebeu que, hoje, não há gravação de 'Taskmaster'. Agora, estou soterrado por uma cadela que não consente que eu me mova um milímetro daqui para fora», escreveu Nuno Markl.

Desde que a notícia foi divulgada, têm-se multiplicado as mensagens de celebridades de todas as áreas nas redes sociais. Cláudio Ramos também não ficou indiferente e interrompeu mesmo a emissão do «Dois às 10» para deixar uma mensagem ao colega do pequeno ecrã.

O humorista e radialista já falou desde que foi hospitalizado. «Estou a pensar nisto como recolha de material para uma boa edição d’O Homem Que Mordeu o Cão, malta! Obrigado por todo o amor. Estou em óptimas mãos aqui no São Francisco Xavier, estou a a recuperar aos poucos e deixo uma lição para todos: não somos super-homens. Por muito que se amem as 789675 coisas que fazemos, elas podem dar cabo de nós…», disse.