Hospitalizado, Nuno Markl faz anúncio que deixa os fãs em festa: «É muito bom ouvir isto»

O humorista e radialista tem partilhado parte da sua recuperação com os fãs e em conversa com os colegas de rádio deixou uma boa novidade.

Ainda a recuperar no hospital após sofrer um AVC, Nuno Markl continua a surpreender com boas notícias. Na passada quarta-feira, dia 21, durante a rubrica «O Homem que Mordeu o Cão», da Rádio Comercial, o humorista partilhou em direto uma novidade há muito aguardada pelos fãs.

“Há uma coisa que ainda não disse publicamente, mas é uma meta, que está lá ao fundo, lá para o verão. Tenho de partilhar com as pessoas: neste momento, já existe financiamento para conseguir fazer o filme de ‘O Homem que Mordeu o Cão’”, revelou, visivelmente entusiasmado.

Segundo Nuno Markl, o próximo passo passa agora por avançar para a rodagem. “Portanto, é só começar a rodagem. Tudo indica que irá começar no verão”, explicou, acrescentando que a sua recuperação será determinante para cumprir esse objetivo. “Tenho de estar razoavelmente funcional no verão para conseguir levar essa demanda para a frente. Se não estiver, talvez seja possível burocraticamente adiar um bocadinho”, confessou com franqueza.

No final, o comunicador não escondeu a emoção ao falar deste projeto tão especial. “É um velho sonho”, concluiu, deixando claro que, mesmo em fase de recuperação, continua focado em concretizar um dos maiores desejos da sua carreira.

Uma notícia que encheu de alegria os ouvintes: «É muito bom ouvir isto», «Que maravilha», «Rápidas melhoras», foram alguns dos comentário que deixaram.