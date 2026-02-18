Internado desde novembro, Nuno Markl partilha pequena grande conquista: «Não deve estar a ser fácil»

  Hoje às 15:02

Depois de vários meses de internamento e recuperação na sequência de dois AVC, Nuno Markl voltou a emocionar os seguidores com um novo desabafo. O humorista partilhou um gesto simples, mas cheio de significado, que mostra como tem sido apoiado pela equipa médica nesta fase desafiante da sua vida

Nuno Markl continua internado e focado na recuperação, depois de ter sofrido dois AVC no final do ano passado. Ao longo dos últimos meses, o humorista tem recorrido às redes sociais para atualizar os seguidores sobre o seu estado de saúde e os desafios diários que enfrenta na luta para recuperar a mobilidade.

Na noite desta terça-feira, 17 de fevereiro, voltou a partilhar um momento especial vivido no hospital. Markl publicou uma fotografia de um pequeno conjunto de peças de encaixe e de um boneco já montado, revelando que o presente lhe foi oferecido por um dos fisioterapeutas.

“‘Há quanto tempo não faz Lego?’, pergunta-me o Bruno, técnico de fisioterapia aqui do hospital. ‘Desde novembro’, respondo eu. Eis que ele tira do bolso um pacotinho de peças”, começou por contar.

O comunicador destacou ainda a dedicação da equipa que o acompanha neste processo de reabilitação. “A isto junta-se o pedaço de base aderente que a Helena, terapeuta ocupacional, teve a gentileza de me oferecer – ideal para quem tem de fazer coisas delicadas tendo apenas uma mão inteiramente funcional, e assim se demonstra uma vez mais como são incríveis todas estas pessoas que cuidam de mim e me estão pacientemente a reconstruir”, escreveu.

No final, deixou uma nota carregada de ternura e esperança: “Quanto a mim, agora tenho um fofo periquito de 32 peças aqui no quarto – o ideal antes de voltar às grandes construções!”

As reações não se fizeram demorar: "Nem sei que diga, fiquei tão feliz, por tudo, por esse periquito, por esses profissionais maravilhosos. Tão bom e merecido." ou "Parabéns, lindo papagaio, e linda declaração. Não deve estar a ser fácil, mas obrigada por demonstrar a todos que a vida tem sempre uma volta , esforçada e dura mas preciosa"

Entre desafios e pequenas conquistas, Nuno Markl continua a mostrar resiliência e gratidão, partilhando com os fãs cada passo deste caminho de recuperação

Temas: Nuno Markl AVC Dois às 10

